Метеоролог оценила шансы на выпадение первого снега в Москве в октябре

Пока октябрь в российской столице «держит марку тёплого месяца», без существенных осадков и температурой воздуха выше климатической нормы. Поэтому снега на московских дорогах и крышах домов пока не видно. Выпадет ли он к концу месяца, предсказать сейчас тоже сложно. Об этом заявила специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова в беседе с Инфо24.

«Даже отрицательная температура в ночные часы наиболее вероятна только в последней декаде октября», — отметила метеоролог.

Если смотреть на прошлые годы, то снежный покров в Москве обычно появляется в последнюю пятидневку октября. Это 28-29 числа. Однако такое бывает «совершенно не каждый год» и во многом зависит от климата.

Пока на улице слишком тёплая погода, ожидать осадков в виде снега точно не стоит. Но последняя декада октября может внести коррективы. В это время столицу накроет холодный антициклон, который может принести с собой снег.

«А как там сложится судьба месяца, сказать сложно», — подытожила Позднякова.