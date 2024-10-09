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8 октября, 21:20

Достаём шарф: Москвичей в среду ожидает самый холодный день октября

Метеоролог Тишковец: 9 октября станет самым холодным днём месяца в Москве

В Москву пришла прохладная погода осени. Обложка © Life.ru

В Москву пришла прохладная погода осени. Обложка © Life.ru

Среда, 9 октября, станет самым холодным днём второго месяца осени, рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Днём столбики термометров покажут 6-8 градусов тепла.

Однако, как метеоролог рассказал «Вечерней Москве», следом температура вновь начнёт расти. Уже в четверг, 10 октября, ожидается около 10 градусов выше нуля, а до субботы воздух разогреется до 14 градусов.

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Затяжная осень, по словам синоптиков, закрепится прохладными и дождливыми днями. В это время здоровье людей начинает страдать, а иммунитет не справляется. Помочь себе можно, восполняя запас витаминов с помочью правильного рациона.

Алена Пенчугина
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