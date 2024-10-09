Достаём шарф: Москвичей в среду ожидает самый холодный день октября
Метеоролог Тишковец: 9 октября станет самым холодным днём месяца в Москве
В Москву пришла прохладная погода осени. Обложка © Life.ru
Среда, 9 октября, станет самым холодным днём второго месяца осени, рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Днём столбики термометров покажут 6-8 градусов тепла.
Однако, как метеоролог рассказал «Вечерней Москве», следом температура вновь начнёт расти. Уже в четверг, 10 октября, ожидается около 10 градусов выше нуля, а до субботы воздух разогреется до 14 градусов.
Затяжная осень, по словам синоптиков, закрепится прохладными и дождливыми днями. В это время здоровье людей начинает страдать, а иммунитет не справляется. Помочь себе можно, восполняя запас витаминов с помочью правильного рациона.