Достаём шарф: Москвичей в среду ожидает самый холодный день октября

Однако, как метеоролог рассказал «Вечерней Москве» , следом температура вновь начнёт расти. Уже в четверг, 10 октября, ожидается около 10 градусов выше нуля, а до субботы воздух разогреется до 14 градусов.

Затяжная осень, по словам синоптиков, закрепится прохладными и дождливыми днями. В это время здоровье людей начинает страдать, а иммунитет не справляется. Помочь себе можно, восполняя запас витаминов с помочью правильного рациона.