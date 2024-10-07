Москвичей ждёт ненастная погода после короткого потепления
Синоптик Шувалов: Осеннее похолодание в Москве начнётся в начале недели
Перед тем как в столичном регионе начнётся резкое понижение температуры, жителей ожидают проливные дожди. Осеннее ненастье придёт с южным циклоном, накрывая столицу и окружающие области чередой продолжительных осадков. Синоптики прогнозируют, что холодные ночи и заморозки уже не за горами. Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.
После дождливых выходных, по его словам, Москву и область ожидают несколько тёплых дней. В понедельник и вторник столбики термометров поднимутся до 16-19 градусов. Это последнее тепло перед началом затяжной осени, которая закрепится прохладными и дождливыми днями.
«...Нас ждёт парочка более тёплых дней, не будет, конечно, 23 градусов, как это было недавно, но 16-19 градусов вполне могут быть и в понедельник, и во вторник», — отметил метеоролог.
Однако после короткого потепления, по его словам, в регион вновь придёт ненастная погода. Южный циклон принесёт дожди в Москву к началу недели, что станет предвестником дальнейшего похолодания.
«Переходы к дождям — это, наверное, главный компонент погодных изменений в ближайшее время, потому что начинает подниматься хорошо выраженный южный циклон. Как правило, это приличные, очень приличные осадки. Я так думаю, что во вторник он начнёт накрывать Псков и Воронеж. Потом пойдёт на Орёл, Тулу, и во вторник придут эти дожди в Москву. После этого температура, конечно, пойдёт вниз», — добавил эксперт.
Как ранее сообщал Life.ru, уже во второй половине октября в Москве может выпасть первый снег, сигнализируя о приближении настоящей зимы. Кроме того, по мнению экспертов, в большинстве регионов России температура будет близка к норме, хотя на юге и в Сибири октябрь обещает быть тёплым. Специалисты ожидают малое количество осадков на юге и в Центральной России, тогда как на Дальнем Востоке возможны обильные дожди.
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