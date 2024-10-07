Москвичей ждёт ненастная погода после короткого потепления

Перед тем как в столичном регионе начнётся резкое понижение температуры, жителей ожидают проливные дожди. Осеннее ненастье придёт с южным циклоном, накрывая столицу и окружающие области чередой продолжительных осадков. Синоптики прогнозируют, что холодные ночи и заморозки уже не за горами. Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

После дождливых выходных, по его словам, Москву и область ожидают несколько тёплых дней. В понедельник и вторник столбики термометров поднимутся до 16-19 градусов. Это последнее тепло перед началом затяжной осени, которая закрепится прохладными и дождливыми днями.

«...Нас ждёт парочка более тёплых дней, не будет, конечно, 23 градусов, как это было недавно, но 16-19 градусов вполне могут быть и в понедельник, и во вторник», — отметил метеоролог.

Однако после короткого потепления, по его словам, в регион вновь придёт ненастная погода. Южный циклон принесёт дожди в Москву к началу недели, что станет предвестником дальнейшего похолодания.