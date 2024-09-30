Сентябрь в Москве вошёл в тройку самых сухих с 1780 года

Метеорологи зафиксировали несколько погодных рекордов в сентябре, некоторые из них не обновлялись с 1780 года. Этот месяц оказался самым жарким и самым солнечным за всю историю метеонаблюдений в Москве, рассказали в МГУ.

Температура оказалась на 5,7 градуса выше климатической нормы. Средний показатель составил 17,9 градуса. До этого самый жаркий сентябрь был зафиксирован в 1847 году, когда средняя температура составляла 17 градусов. Обновился и суточный рекорд 13 сентября — столбик термометра поднялся до 27,5 градуса. Прошлый рекорд был зафиксирован 115 лет назад и оказался меньше на одну десятую долю.

Также обновился рекорд продолжительности северного сияния. В сентябре москвичи наблюдали это явление в два раза дольше, чем обычно, — 264 часа вместо стандартных 146 часов. Предыдущие рекорды были зафиксированы в прошлом году и в 1947 году — по 246 и 226 часов.