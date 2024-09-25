Автоэксперт раскрыла, сколько стоит обновить резину и подготовить машину к зиме

Уход иностранных автомобильных брендов из России ударил по ценам, но не критично. Об этом Life.ru рассказала представитель компании – поставщика автомобилей MD_Cars Татьяна Малышева. По её словам, подготовить машину к зиме в этом году помогут российские производители, которые заняли уверенные позиции на рынке.

Цена поднялась, но незначительно. Можно сказать, почти незаметно, с небольшой разницей. Если про резину, то некоторые бренды действительно ушли из России, однако есть поставщики, которые обеспечивают необходимые поставки с небольшой разницей в цене — она также практически незаметна (1–1,5%). Татьяна Малышева Представитель компании – поставщика автомобилей MD_Cars

«Подготовка авто к зиме — это замена масел (в двигателе, коробке) и замена антифриза. Допустим, если дизельный мотор, в него на зиму нужно заливать присадки либо произвести замену масла (каждые десять тысяч километров, иногда каждые пять тысяч), это полезно для мотора. На зиму заливается масло меньшей вязкости. По замене антифриза — заливается жидкость, обладающая большей морозоустойчивостью», — объяснила она.

По мнению эксперта, на россиян не сильно повлиял уход иностранных брендов. По её словам, на рынке автохимии есть множество альтернатив европейским предложениям, разница лишь в том, что они лучше прежних западных аналогов, пользуются большим спросом и эффективность оправданна. Ассортимент резины остался прежним, добавила эксперт. Специалист подчеркнула, что нередки заблуждения о влиянии ухода дилеров с российского рынка, однако добавила, что никакого урона от этого не произошло.

«Де-факто мы также в состоянии обеспечить поставку автомобилей параллельным импортом, автомобили любых марок, вплоть до премиум-класса из стран Евросоюза и США прямиком с завода. Западные дилеры ушли, но автомобили остались. Нет никаких оснований говорить, что Россия ощущает какие-то проблемы», — отметила автоэксперт.