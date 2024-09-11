Стук, вой, щелчки: Автоэксперт предупредил о пяти самых опасных звуках в машине

Стук в ДВС при холодном и прогретом двигателе может свидетельствовать об износе коленчатого вала и поршневой группы. Если звук сопровождается миганием сигнализатора низкого давления масла (красная лейка), придётся остановить машину и вызвать эвакуатор. Об этом рассказал автоэксперт Роман Тимашов.

Также, по его словам, опасным звуком является вой трансмиссии, особенно если он усиливается при увеличении скорости. Скорее всего, он указывает на проблему переднего или заднего моста коробки передач, причём как механической, так и автоматической.

«Сильный стук подвески при наезде на минимальное препятствие. У этого звука большое количество причин, но чаще всего это износ шаровых опор, стоек и втулок стабилизатора», — цитирует автоэксперта RG.ru.

Скрип или скрежет тормозных механизмов может указывать на полный износ тормозных накладок. Кроме того, щелчки при движении с вывернутыми колесами — явный признак разрушения ШРУСа, уверен специалист. Тимашов подчеркнул, что при возникновении данных звуков нужно внимательно осмотреть авто, а лучше всего обратиться в СТО.