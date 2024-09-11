Обезболивающие, жгут: Водителям рассказали, что нужно дополнительно положить в автомобильную аптечку

Автомобильную аптечку образца 2024 года следует дополнить рядом обезболивающих средств, уверен терапевт, автор книги «Пока едет скорая» Андрей Звонков. Он призвал добавить хотя бы один шприц с противошоковым препаратом, а также гемостатическую губку, которую можно использовать во время кровотечения вместе с антисептиком и бинтом.

Кроме того, по словам специалиста, нелишним в аптечке будет и воздуховод, который используют, чтобы у человека без сознания не западал язык. Однако, как отметил эксперт в интервью радио Sputnik, важен не столько состав автомобильной аптечки, сколько умение пользоваться ею.

«Сам человек должен решать, насколько он подготовлен к применению набора первой помощи. Если он вообще не разбирается в этом, ему без разницы, что у него в аптечке лежит», — подчеркнул врач.

Он призвал автомобилистов помнить, что в аптечке должны быть ножницы, чтобы разрезать бинт. Также нужно дополнить её жгутом или турникетом, которые потребуются для временной остановки кровотечения. Кстати, при их отсутствии капроновые колготки тоже подойдут, поделился личным опытом медик.