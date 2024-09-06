МВД вводит новые требования к автомобильным аптечкам

В рамках подготовки нового приказа МВД России были разработаны строгие требования к размещению и использованию автомобильных аптечек. Согласно проекту, опубликованному на портале проектов нормативных правовых актов, с 1 марта 2025 года владельцы автомобилей будут обязаны соблюдать ряд новых стандартов.

Одной из ключевых особенностей новых требований является необходимость обеспечения удобного доступа к аптечке. Согласно документу, аптечка должна располагаться таким образом, чтобы не мешать управлению транспортным средством. Кроме того, она должна храниться в условиях, соответствующих рекомендациям производителей медицинских изделий, которые она содержит.

Владельцы автомобилей также будут обязаны регулярно проверять состояние аптечек, следить за сроками годности медицинских изделий и своевременно их заменять. Периодически медицинские изделия будут подлежать утилизации в соответствии с предписаниями производителей. Важно, что использование предметов с нарушенной стерильностью или повторное использование загрязнённых изделий будет строго запрещено.

Эти меры направлены на повышение безопасности на дорогах и улучшение качества первой помощи в случае дорожно-транспортных происшествий. Согласно проекту, новые требования будут действовать до 1 марта 2031 года.