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9 сентября, 09:32

Водителям объяснили, что нужно проверить в машине сразу после покупки

Автоэксперт Стрельбицкий: Сразу после покупки авто надо заменить техжидкости

Сразу после покупки поддержанного автомобиля новому владельцу необходимо провести ряд манипуляций, чтобы избавить себя от возможных проблем и дополнительных трат в будущем. Об этом рассказал RG.ru директор департамента механического ремонта «Авилон Kia» Вадим Стрельбицкий.

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В первую очередь надо сделать углубленную диагностику, если её не делали до покупки. Она поможет выявить возможный износ деталей и составить план ремонта. Кроме того, надо заменить все расходные материалы: масла и прочие техжидкости, масляной и топливный фильтры, свечи зажигания, воздушный и салонный фильтры, а также ремень ГРМ (если он есть).

«Важно оценить по степени износа остаток срока службы тормозных колодок и дисков в зависимости от темперамента водителя», — добавил автоэксперт.

Не помешает оценить степень износа резины, поскольку перед продажей её редко кто меняет на новую. Это можно сделать, взглянув на общие повреждения и глубину протектора: для летних шин максимально допустимая составляет 1,6 мм, для зимних — 4 мм, отметил эксперт.

Ранее автомобилистам рассказали о самой распространённой и опасной ошибке – о редкой проверке давления в шинах. Кроме износа протектора это может обернуться проколом и чрезмерной нагрузкой на элементы подвески. Многие недооценивают разрушительное воздействие грязи, которая оседает на автомобиле и ухудшает работу системы охлаждения двигателя и вызывать коррозию кузовных панелей. Защитить кузов можно при помощи плёнки, керамики или «жидкого стекла».

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freepik

Алёна Зиновьева
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