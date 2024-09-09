Водителям объяснили, что нужно проверить в машине сразу после покупки

Сразу после покупки поддержанного автомобиля новому владельцу необходимо провести ряд манипуляций, чтобы избавить себя от возможных проблем и дополнительных трат в будущем. Об этом рассказал RG.ru директор департамента механического ремонта «Авилон Kia» Вадим Стрельбицкий.

В первую очередь надо сделать углубленную диагностику, если её не делали до покупки. Она поможет выявить возможный износ деталей и составить план ремонта. Кроме того, надо заменить все расходные материалы: масла и прочие техжидкости, масляной и топливный фильтры, свечи зажигания, воздушный и салонный фильтры, а также ремень ГРМ (если он есть).

«Важно оценить по степени износа остаток срока службы тормозных колодок и дисков в зависимости от темперамента водителя», — добавил автоэксперт.

Не помешает оценить степень износа резины, поскольку перед продажей её редко кто меняет на новую. Это можно сделать, взглянув на общие повреждения и глубину протектора: для летних шин максимально допустимая составляет 1,6 мм, для зимних — 4 мм, отметил эксперт.