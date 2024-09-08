Названа частая ошибка водителей, которая сокращает «жизнь» автомобилю

Срок службы автомобиля напрямую зависит от владельца. Влияние на этот фактор оказывает абсолютно всё: от спокойной манеры вождения и регулярной мойки машины до поддержания шин и тормозов в хорошем состоянии, сообщил RT эксперт «Авто.ру» Иван Ананьев.

Специалист напомнил о важности менять масло каждые 15 тысяч километров. Однако для жителей крупных городов существуют другие нормы, им необходимо это делать через 7-8 тысяч километров.

«Если используется минеральное масло, интервал будет ещё меньше: максимум 5 тысяч километров. Также масло нужно менять хотя бы раз в год, а ещё — при попадании в него других жидкостей (антифриза, топлива, другого масла)», — посоветовал Ананьев.

Также эксперт рассказал о самой распространённой и опасной ошибке водителей – о редкой проверке давления в шинах. Кроме износа протектора это может обернуться проколом и чрезмерной нагрузкой на элементы подвески. Многие недооценивают разрушительное воздействие грязи, которая оседает на автомобиле и ухудшает работу системы охлаждения двигателя и вызывать коррозию кузовных панелей. Защитить кузов можно при помощи плёнки, керамики или «жидкого стекла», добавил Ананьев.