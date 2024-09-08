Названа частая ошибка водителей, которая сокращает «жизнь» автомобилю
Автоэксперт Ананьев: Спокойная манера вождения продлит срок службы авто
Срок службы автомобиля напрямую зависит от владельца. Влияние на этот фактор оказывает абсолютно всё: от спокойной манеры вождения и регулярной мойки машины до поддержания шин и тормозов в хорошем состоянии, сообщил RT эксперт «Авто.ру» Иван Ананьев.
Специалист напомнил о важности менять масло каждые 15 тысяч километров. Однако для жителей крупных городов существуют другие нормы, им необходимо это делать через 7-8 тысяч километров.
«Если используется минеральное масло, интервал будет ещё меньше: максимум 5 тысяч километров. Также масло нужно менять хотя бы раз в год, а ещё — при попадании в него других жидкостей (антифриза, топлива, другого масла)», — посоветовал Ананьев.
Также эксперт рассказал о самой распространённой и опасной ошибке водителей – о редкой проверке давления в шинах. Кроме износа протектора это может обернуться проколом и чрезмерной нагрузкой на элементы подвески. Многие недооценивают разрушительное воздействие грязи, которая оседает на автомобиле и ухудшает работу системы охлаждения двигателя и вызывать коррозию кузовных панелей. Защитить кузов можно при помощи плёнки, керамики или «жидкого стекла», добавил Ананьев.
Ранее автовладельцам назвали лучшее время для покупки летних шин. Наиболее выгодно их можно приобрести зимой. Кроме того, сэкономить поможет выбор в пользу непопулярных брендов. Особенно стоит присмотреться в сторону китайских производителей. А если запастись ещё и дисками, экономить дважды в год получится на шиномонтаже.