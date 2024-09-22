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22 сентября, 15:21

Уже весной цены на автомобили в РФ могут снизиться, считает эксперт

Автоэксперт Славнов посоветовал россиянам не покупать машины в 2024 году

После повышения утилизационного сбора в России поднимутся цены на иностранные машины, однако стоимость отечественных автомобилей не изменится, заявил автоэксперт Дмитрий Славнов. Тем не менее, в беседе с РИА «ФедералПресс» он призвал граждан не покупать машины в 2024 году, если изначально такого желания не возникало.

«К началу зимы также снижения стоимости ждать не стоит, наоборот к Новому году ажиотаж растёт, ждать чего-то наподобие скидок в магазинах к празднику не стоит», — подчеркнул специалист.

По его словам, лишь к весне следующего года можно ожидать снижения цен на автомобили. Эксперт подчеркнул, что россияне стараются при возможно приобрести автомобиль до 1 октября, однако если такой возможности нет, то и нет смысла покупать машину, полагает Славнов.

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К слову, шкала индексации утилизационного сбора начнёт действовать в России с 1 октября. Рост налога, как указывал автоэксперт, коснётся лишь импортных машин, отечественный автопром изменения затронуть не должны.

Обложка ©

Pixabay / ThiloBecker

Борис Эльфанд
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