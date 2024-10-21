Автовладельцев предупредили о резком подорожании незамерзайки к зиме

К зиме цена стеклоомывающей жидкости вырастет в два раза из-за увеличения цен на спирт у поставщиков, сообщает Mash. В данный момент стоимость незамерзайки возросла с 600 до 1000 рублей, и это лишь начало сезона.

В издании отметили, что в 2024 году литр абсолютизированного изопропилового спирта, который применяется для производства омывающей жидкости, будет стоить как минимум 140 рублей, что приведёт к увеличению цены одной канистры с 600 до 1000 рублей, и в сезон цена, вероятно, вырастет ещё больше. Однако автовладельцы уже жалуются на новую формулу: дорого, замерзает и пахнет.

Рост цен связан с запретом на использование метанола в производстве, так как россияне начали его пить. Руководитель Национального автомобильного союза Антон Шапарин сообщил, что организация обратилась к Правительству с просьбой отменить этот запрет, чтобы можно было снова приобретать качественную продукцию по доступной цене. Также существует проблема с компаниями, которые нелегально производят незамерзающие жидкости на основе метанола и продают их на улице без сертификатов безопасности.