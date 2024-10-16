Выбираем бюджетную шипованную резину и липучки: топ-10 С наступлением холодов для обеспечения комфорта и безопасности на авто ставят специальную резину. Life.ru составил рейтинг дешёвых зимних покрышек. 16 октября, 11:31 Выбираем бюджетные шины на зиму. © Shutterstock / FOTODOM / Parilof

Лучшие бюджетные липучки

Шины-липучки — это безопасные и доступные варианты для езды зимой. Собрали для вас небольшой список, куда вошли бюджетные и достойные внимания образцы.

Viatti Brina V-521 175/65 R14

При разработке использовались итало-немецкие технологии. Технология VSS отводит воду, а резина адаптируется к дорожным условиям. Шина справляется с накатанной колеёй благодаря ламелям и канавкам на боковой части протектора. Центральная часть с разнонаправленными шашками сохраняет сцепление при манёврах. Судя по отзывам в Сети, липучка цепкая, мягкая и тихая, обеспечивает предсказуемое управление, но изнашивается быстрее, чем другие варианты.

Средняя стоимость: 6200 руб.

Artmotion Snow 175/70 R13

Имеет V-образный протектор и Z-образные ламели, что улучшает сцепление и сохраняет форму блока. С 3000 ламелями шина хорошо работает на обледенелом асфальте. Некоторые владельцы отмечают отсутствие вибрации и без балансировки. Однако при +2…+4 °С резина становится мягкой, что снижает манёвренность.

Средняя стоимость: 6220 руб.

Ovation Tyres W-586 205/55 R16

Боковые шашки с ламелями улучшают сцепление в сложных условиях. Зигзагообразные канавки увеличивают тяговитость, что полезно при перевозке прицепов. Кроме того, липучка отличается тихой работой, хорошей управляемостью и лёгкой балансировкой. Однако она требует давления на 0,2 атм выше, чтобы избежать повреждений при наезде на препятствия.

Средняя стоимость: 6900 руб.

Сordiant Winter Drive 2 185/65 R15

Резина более плотно прилегает к холодному и влажному асфальту. Фото © Shutterstock / FOTODOM / LeManna

Подходят для минивэнов с 6–7 местами, обладают высокой прочностью и сохраняют свою форму даже при больших нагрузках. Резина готова к нестабильным городским дорожным условиям. Полумосты в протекторе обеспечивают хорошую управляемость на льду. Но в тёплое время шины могут вести себя менее стабильно.

Средняя стоимость: 6700 руб.

Dunlop Winter Maxx WM01 175/65 R14

На этих липучки можно безопасно ездить при температурах от -40 до +8 °С, что делает их подходящими для регионов с резкими температурными колебаниями. Хорошая управляемость и сокращённый тормозной путь как на слякоти, так и на льду. Можно ставить эти шины даже осенью — до начала сезона. Однако пользователи отмечают повышенный шум и износ покрышек.

Средняя стоимость: 7800 руб.

Yokohama Ice Guard IG50+ 195/65 R15

Обеспечивают отличное сцепление на льду и комфортную езду на скорости до 50 км/ч. При 60–80 км/ч сохраняется предсказуемое поведение. Резина состоит из двух слоёв для сочетания мягкости и жёсткости, но теряет эффективность при плюсовых температурах. Максимальная скорость ограничена 160 км/ч. В целом шины тихие и имеют срок службы около 10 лет.

Средняя стоимость: 7800 руб.

Bridgestone Blizzak Revo GZ 205/55 R16

Позволяют экономить топливо за счёт меньшей массы и сопротивления качения. 3D-ламели на блоках центральной зоны улучшают сцепление на снегу и льду. Широкая канавка помогает в отводе снежной каши. Износостойкость зимней резины делает её экономичным выбором.

Средняя стоимость: 11 700 руб.

Nokian Tyres Nordman RS2 215/55 R17

Это шины для северных регионов. Протектор с центральным ребром и косыми ответвлениями улучшает сцепление. Криосилан в составе позволяет резине оставаться эластичной при < -30 °C. Ламели имею полоски каплеобразной формы, что обеспечивает быстроту всасывания талой воды и улучшает управляемость. Тесты показали, что эти шины хорошо подходят для езды по глубокому снегу и имеют низкое сопротивление качению.

Средняя стоимость: 11 200 руб.

Pirelli Ice Zero FR 225/55 R18

Чем ближе к следующему сезону, тем меньше будет предложений прошлогодних шин. © Shutterstock / FOTODOM / UfaBizPhoto

Рисунок протектора шины включает большее число шашек, что улучшает сцепление и распределение нагрузки. Ромбовидные блоки уменьшают сопротивление качению, а рельефные боковины помогают выбраться из колеи. Крупные шашки в плечевой зоне поддерживают форму при поворотах. Тесты показывают, что на неровных и ледяных трассах шины обеспечивают высокий комфорт, но в глубоком снегу шины закапываются и забиваются.

Средняя стоимость: 15 800 руб.

Goodyear Ultra Grip Ice 2 235/45 R17

Эта липучка из криоадаптивной смеси, адаптирующейся к зимним температурам до -25 ⁰С. С такими шинами можно безопасно маневрировать на тяжёлых автомобилях, обеспечивая равномерное распределение нагрузки и хорошее сцепление на снегу и льду. Однако у компаунда низкая ударная прочность, поэтому ям лучше избегать.

Средняя стоимость: 24 800 руб.

Лучшие бюджетные зимние шины для кроссоверов

Выбор зимних шин для кроссовера часто является трудной задачей из-за большого ассортимента и разнообразия цен. Важно учитывать размеры (R16-R17 и выше) и нагрузочные характеристики шин, чтобы они могли эффективно работать в сложных условиях. Подобрали для вас десятку лучших бюджетных зимних шин для кроссоверов.

Kormoran SUV Snow

Шина Kormoran SUV Snow обеспечивает хорошее сцепление на льду и заснеженных дорогах благодаря высокой эластичности. Разработана для тяжёлых внедорожников, имеет оригинальную конфигурацию шашек и хорошо управляет ударными нагрузками благодаря усиленному двойному корду. Недостаток — ограниченный модельный ряд R16 (только 215/70); R17 представлен в шести размерах.

Средняя цена: 11 230 руб.

Kumho WinterCraft SUV Ice WS51

Отлично работают без шипов на умеренном снегу и льду благодаря разнообразным ламелям. Стоит учитывать, что их эффективность снижается при сильных морозах, особенно при -15 °C. Хорошо ведут себя на очищенном асфальте, но могут быть трудности в глубоком снегу.

Средняя цена: 22 200 руб.

Tigar SUV Winter

Ламели на протекторе этих шин обеспечивают отличное сцепление, а остроугольные элементы и волнообразные нарезки придают курсовую устойчивость и управляемость. Однако у этих шин есть недостаток: они быстро изнашиваются, особенно в условиях малоснежной зимы.

Средняя цена: 14 000 руб.

Nexen Winguard Ice SUV

Гибкая резина сохраняет свойства даже при экстремально низких температурах. Фото © Freepik

Демонстрирует хорошие ходовые качества и не имеет явных недостатков. Протектор с направленным рисунком и двойными дренажными канавками обеспечивает надёжное управление и отличные тяговые характеристики, особенно на покрышках R18 и выше. Высокая плотность ламелей стабилизирует кроссовер при маневрировании. Однако высокая эластичность резины увеличивает износ при температуре около нуля.

Средняя цена: 18 100 руб.

Nokian Tyres Nordman RS2 SUV

Качество бюджетной резины Nordman RS2 достаточно высокое, судя по результатам испытаний и отзывам пользователей в Интернете. Шины хорошо держат зимнюю дорогу и обладают надёжными боковинами и протектором. Однако они плохо ведут себя в колее, что может быть проблемой для внедорожников.

Средняя цена: 15 800 руб.

MAXXIS SS-01 Presa SUV

Эта зимняя резина подходит для владельцев внедорожников, которые предпочитают спокойную и тихую езду. Нешипованные шины с Тайваня практически не создают шума и легко балансируются. Однако при температуре от -3 до -5 градусов следует быть осторожным, так как кроссовер может вести себя на дороге неустойчиво. Шины хорошо справляются со снегом и кашей, но их эффективность на льду больше зависит от навыков водителя.

Средняя цена: 12 000 руб.

Pirelli Winter Sottozero 3

Премиум-внедорожники с этими шинами продемонстрировали отличную сбалансированность и высокие показатели сцепления на зимнем сухом и мокром асфальте. Тесты проводились немецким журналом Auto Zeitung. Однако владельцы кроссоверов предупреждают, что не стоит использовать эти шины на глубоком снегу или на зимней грунтовке.

Средняя цена: 35 000 руб.

Yokohama iceGUARD SUV

Шины Yokohama iceGUARD предназначены для городского использования. Они хорошо тормозят на льду благодаря полимерам в резиновой смеси и специальному протектору. Курсовая устойчивость, точность управления и эффективный отвод воды и снежной каши. Имеется широкий выбор размеров, подходящих для различных кроссоверов. Однако некоторые владельцы отмечают повышенный уровень шума, но большинство положительно оценивают ходовые характеристики и приемлемую цену этих шин.

Средняя цена: 29 000 руб.

Bridgestone Blizzak DM-V2

Тесты этой шины проводились в 2016-м и 2018-м изданиями Auto Bild и «Мосавтошина». По их результатам шина показала сбалансированные показатели во всех категориях. Они подходят для использования в различных условиях: на асфальте, льду, снегу. Направленный протектор и крупные боковые блоки обеспечивают хорошую проходимость по снегу и устойчивость на высокой скорости. При этом шина даёт эффективное торможение на сухой дороге, но быстро изнашивается при малоснежной зиме.

Средняя цена: 17 800 руб.

GOODYEAR Ultra Grip Ice SUV

Они отличаются относительно низким уровнем шума, что важно при городской эксплуатации кроссовера. Тесты показали хорошие показатели торможения на снегу. Есть и небольшие недостатки — слабый разгон по льду, склонность к заносам на сухом асфальте и средние показатели устойчивости на мокрой дороге.

Средняя цена: 23 600 руб.

Когда дешевле покупать зимнюю резину

В августе и сентябре спадает ажиотаж на летние шины. Фото © ТАСС / Кристина Бражникова

По мнению экспертов, период, когда дешевле покупать зимнюю резину, — август или сентябрь. В эти месяцы падает ажиотаж на летние шины и поступает много нового товара. Основные преимущества покупки в этот период — широкий ассортимент, возможность сэкономить на предсезонных скидках и отсутствие большого наплыва клиентов в мастерских.

Сказанное про зимние покрышки верно и для летних шин с поправкой на сезон. Лучшие месяцы для покупки дешёвых асфальтовых автошин — осень, зима и ранняя весна. К сезону цена резины может вырасти на 10–20%.

Какую бюджетную зимнюю резину выбрать

Даже при ограниченном бюджете можно и нужно выбрать зимнюю резину достойного качества для безопасного вождения по снегу и льду. Многими экспертами и водителями рекомендуются следующие модели:

Pirelli Ice Zero — для городских поездок в умеренном климате.

Nokian Tyres Nordman 5 — для загородных поездок в мягком климате.

Cordiant Polar SL — для тихой езды по снегу и грязи.

Hankook Tire Dyna Pro i*cept RW08 — для вальяжного стиля езды на обледенелой дороге.

GOODYEAR Ultra Grip Ice+ — шипованные покрышки с хорошим сцеплением на льду и асфальте.

BFGoodrich Winter T/A KSI — для мягкого хода и спокойной езды.

Yokohama Ice Guard IG55 — шипованные и долговечные шины.

Все модели обеспечивают хорошее сцепление и безопасность, что является приоритетом при выборе зимних шин.

Лучшие бюджетные шипованные покрышки

Некоторые автомобилисты жалуются на шум покрышек. Фото © Shuttersock / FOTODOM / Tasha Ro

Шипованные шины имеют металлические зубья в протекторе для лучшего сцепления на льду и снегу. Это обеспечивает максимальную безопасность, но они также очень шумные при движении по обычному асфальту. Из-за этого шума многие водители отказываются от использования шипованной резины, хотя в этом сегменте есть и недорогие интересные модели, список которых мы составили ниже.

Viatti Brina Nordico V-522

Эти шины обеспечивают отличную проходимость по снегу, управляемость на льду и мокрой дороге. Конструкция с мягкой центральной частью и усиленной боковиной с шипами гарантирует высокое сцепление в зимних условиях. Дополнительные преимущества — высокая устойчивость к повреждениям и приемлемый уровень шума даже на высоких скоростях.



Средняя цена: 2900 руб.

Cordiant Snow Cross

Эти скоростные шины обеспечивают надёжное сцепление, устойчивость и манёвренность на сложных зимних дорогах. Отзывы потребителей отмечают их хорошие эксплуатационные характеристики, такие как эффективный отвод воды, самоочистка от снега и льда, уверенное поведение на дороге. Единственными недостатками названы повышенная шумность и плавный снос при высокоскоростном маневрировании по ледяной шуге.



Средняя цена: 3400 руб.

Кама-505

Эти покрышки имеют глубокий рельефный протектор, обеспечивающий хорошее сцепление и предсказуемое поведение на снежной дороге. Шины шипованные, но вместо классических шипов используются заклёпки, что снижает шум при езде. Основное преимущество Kama — это низкая цена, около 2730 рублей.

Nexen Winguard WinSpike WH62

Шипованные шины известны шумностью, но корейский бренд предлагает наиболее тихую модель. Отзывы пользователей в целом положительные, однако есть замечания по управляемости в снежной каше и увеличенному тормозному пути. Система ABS с этими шинами срабатывает чаще, что указывает на нестабильность. Несмотря на недостатки, модель считается неплохим бюджетным вариантом.



Средняя цена: 6700 руб.

Nokian Tyres Nordman 7

Финская зимняя резина хорошо справляется с обледенелыми дорогами, обеспечивая стабильность и предсказуемость в поведении. Уникальный протектор эффективно удаляет грязь, а шипы увеличивают сцепление. Шины также отличаются низким уровнем шума и долголетием.



Средняя цена: 5600 руб.

Yokohama Ice Guard IG55

Эти мягкие покрышки обеспечивают высокий комфорт вождения на низких скоростях, но имеют недостатки при разгоне, включая пробуксовку и срабатывание системы защиты от заноса. Шины подойдут для неторопливых водителей.



Средняя цена: 5350 руб.

Bridgestone Blizzak Revo GZ

Они обладают универсальным асимметричным протектором, что обеспечивает хорошее сцепление на разных поверхностях, включая лёд и снежную кашу. Шины также эффективно сопротивляются аквапланированию и имеют привлекательную цену, что делает их отличным вариантом по соотношению цены и качества.



Средняя цена: 4950 руб.

Tunga NordWay

Резина Tunga NordWay популярна благодаря оптимальному соотношению цены и качества. Она подходит для эксплуатации в суровых зимних условиях, обеспечивая стабильное поведение на снегу и воде благодаря усовершенствованному протектору. Шины имеют высокое сцепление со льдом и увеличенное количество шипов, что улучшает тормозной путь. Кроме того, шины демонстрируют малошумность и стойкость к повреждениям. Предлагаются два варианта: с фиксированными шипами и с местами для их установки.



Средняя цена: 3100 руб.

Viatti Brina Nordico V-522

Эти шипованные шины практически не шумят. Шины хорошо работают как на льду, так и в густом снегу. У них асимметричный протектор с глубокими бороздами, что позволяет использовать их на легковых машинах и малотоннажных грузовиках.



Средняя цена: 5500 руб.

Sava Eskimo STUD

Тесты этих шин показали их отличную тормозную способность и хорошую управляемость на мокрой дороге, а в условиях снега и льда они демонстрируют уверенное среднее качество. Шины комфортные и тихие, сохраняют эластичность при -35 °C.



Средняя цена: 6500 руб.

Авторы Андрей Ананьев