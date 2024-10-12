Хиты среди подержанных автомобилей за 1,5 млн рублей — какую машину купить в 2024 году По совету экспертов Life.ru составил список ещё свежих и надёжных автомобилей на вторичном рынке стоимостью около полутора миллионов рублей. 11 октября, 21:17 Как выбрать б/у авто до полутора миллионов рублей. Обложка © ТАСС / Михаил Метцель

Топ-7 лучших авто до полутора миллионов рублей в 2024 году

На рынке подержанных автомобилей можно найти множество достойных вариантов, которые удовлетворят потребности большинства автолюбителей. Однако в ситуации, когда марки из Европы и Японии покинули российский рынок, фактически оставив автовладельцев без сервисной поддержки, эксперты советуют в первую очередь обратить внимание на массовые модели. Такие машины были представлены на российском рынке в большом количестве и во всех поколениях, сервисы отлично знают их проблемы и болевые точки, поэтому сложностей с запчастями и обслуживанием не должно возникнуть. По той же причине эксперты советуют избегать малотиражных и нишевых автомобилей, даже если они вам очень нравятся, находятся в хорошем состоянии или продаются по низкой цене.

Рассмотрим лучшие б/у авто до полутора миллионов рублей — это модели, которые предлагают хороший баланс цены, надёжности и комфорта. По статистике за 2021 год, когда на российском рынке было представлено большинство марок, Lada продала 350 тысяч автомобилей, Kia около 206 тысяч, Hyundai — 167 тысяч, Renault — 131 тысячу, Toyota — 98 тысяч, Volkswagen и Skoda — по 90 тысяч каждая.

Современные модели, даже б/у, оснащены рядом систем, таких как ABS, ESP, подушки безопасности, что повышает уверенность водителя на дороге.

Skoda Rapid I Рестайлинг

Skoda Rapid I Рестайлинг. © Shutterstock / FOTODOM / Art Konovalov

Skoda Rapid — отличный выбор для тех, кто ищет надёжный и практичный автомобиль. Эта модель популярна среди городских водителей благодаря своей экономичности и доступной стоимости обслуживания. В бюджете до полутора миллионов рублей можно найти варианты 2019–2021 годов выпуска с небольшим пробегом.

Какую машину купить за 1,2 миллиона? Rapid может стать хорошим вариантом в нижней части бюджета, если немного сэкономить.

Skoda Rapid оснащается бензиновыми двигателями объёмом 1,6 литра и 1,4 литра с турбонаддувом, что делает его хорошим выбором для тех, кто ценит динамику на дороге. Автомобиль также известен своей вместительностью: большой багажник и просторный салон делают его отличным вариантом для семей.

Kia Rio III

Kia Rio III. Фото © Shutterstock / FOTODOM / yuliayudina

Kia Rio — ещё один популярный автомобиль в сегменте до полутора миллионов рублей. Rio славится своим неприхотливым обслуживанием и надёжной репутацией. В 2024 году за эту сумму можно приобрести рестайлинговые версии третьего поколения с пробегом до 100 000 км.

Kia Rio III — это пример того, какую машину можно купить за полтора миллиона и при этом не прогадать с качеством и комфортом.

Hyundai Creta I

Hyundai Creta I. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Art Konovalov

Hyundai Creta — один из самых востребованных кроссоверов на российском рынке, и на вторичном рынке он не теряет популярности. За полтора миллиона рублей в 2024 году можно найти модель 2018–2020 годов выпуска в хорошем состоянии и с пробегом до 100 000 км.

Преимущества Creta — это высокая посадка, просторный салон и хорошая проходимость. Этот кроссовер подойдёт тем, кто ищет универсальный автомобиль для города и загородных поездок. Экономичные двигатели и проверенная временем надёжность делают Hyundai Creta одним из лучших вариантов в своём классе.

Если вы задумываетесь, какой внедорожник купить за полтора миллиона, то Creta — отличное решение с точки зрения баланса цены и качества.

Ford Focus III

Ford Focus III. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Haggardous50000

Ford Focus III — это один из самых популярных автомобилей в России. За полтора миллиона рублей можно купить рестайлинговую версию этого автомобиля, произведённую в 2016–2019 годах. Focus отличается отличной управляемостью, экономичностью и надёжностью.

Одной из сильных сторон модели является её устойчивость на дороге и комфортная подвеска, что делает поездки по плохим дорогам менее утомительными. Focus также имеет неплохое оснащение для своего класса — мультимедийная система, климат-контроль и ассистенты водителя.

Ford Focus III — это ответ на вопрос, какую машину купить до полутора миллионов в 2024 году, если вам нужен автомобиль с хорошей динамикой и качественной сборкой.

Volkswagen Polo V

Volkswagen Polo V. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Mino Surkala

Volkswagen Polo давно зарекомендовал себя как надёжный и качественный автомобиль для городских поездок. На вторичном рынке можно найти множество предложений этой модели, а за полтора миллиона рублей доступны версии последних лет выпуска с небольшим пробегом.

Polo привлекает своим строгим дизайном, качественными материалами отделки и отличной шумоизоляцией. Машина идеально подходит для тех, кто ценит немецкое качество сборки и стабильность. Варианты с автоматической и механической коробкой передач одинаково популярны среди автолюбителей.

Если вас интересует, какое авто купить до полутора миллионов, обладающее комфортностью и надёжностью, то Volkswagen Polo — один из лучших вариантов.

Toyota Corolla XI

Toyota Corolla XI. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Mino Surkala

Toyota Corolla XI — это автомобиль, который славится своей долговечностью и высокой ликвидностью на рынке. За полтора миллиона рублей можно найти модель 2014–2017 годов выпуска с пробегом до 150 000 километров. Даже с возрастом Corolla остаётся одним из самых надёжных автомобилей, способных служить десятилетиями.

Этот седан отличается хорошей управляемостью, экономичным расходом топлива и простотой обслуживания. Если вы планируете использовать автомобиль ежедневно, Toyota Corolla будет идеальным выбором благодаря своей проверенной репутации.

Renault Duster I

Завершает наш список популярный кроссовер Renault Duster. Этот автомобиль известен своей проходимостью и надёжностью, что делает его идеальным вариантом для тех, кто часто выезжает за пределы города. За полтора миллиона рублей можно найти Duster первых поколений в хорошем состоянии и с полным приводом.

Renault Duster. © Shutterstock / FOTODOM / LILAL

Duster имеет простой и надёжный дизайн, что снижает затраты на ремонт и обслуживание. Если вас интересует внедорожник за полтора миллиона рублей в 2024 году, Duster — это один из лучших кандидатов для покупки.

Проверка документации и история автомобиля

Первое, что следует сделать перед покупкой, — это тщательную проверку документации автомобиля. Какую машину купить до полутора миллионов в 2024 году — вопрос важный, но без изучения истории автомобиля можно получить неудачный опыт. Проверить нужно следующее:

Паспорт транспортного средства (ПТС) — убедитесь, что он оригинальный.

Сервисная книжка — она даст представление о проведённых техобслуживаниях и ремонтах.

VIN-код — через специальные сервисы можно проверить историю автомобиля, чтобы избежать покупки машины, побывавшей в аварии или с ограничениями по правам собственности.

Чем больше вы знаете о прошлом автомобиля, тем меньше вероятность неприятных сюрпризов после покупки. Практически все автомобили вторичного рынка представлены на популярных площадках бесплатных объявлений, которые теперь предоставляют возможность за весьма скромную плату посмотреть всю биографию конкретной машины — юридическую чистоту, ранее размещённые объявления, участие в ДТП, залоги, ограничения.

Техническое состояние и гарантия

Даже если машина б/у, на некоторых моделях может сохраняться заводская гарантия. Она значительно повышает уверенность в том, что автомобиль находится в хорошем состоянии. Какой автомобиль купить до полутора миллионов? Тот, что находится на гарантии, это большой плюс для потенциального владельца.

На некоторых б/у моделях может сохраняться заводская гарантия. Фото © ТАСС / Артём Геодакян

При осмотре автомобиля важно проверить основные узлы и агрегаты: Двигатель: нет ли подтёков масла или антифриза.

Коробка передач: исправность автоматических или механических коробок очень важна.

Тормозная система и подвеска: любые стуки, скрипы или «плавающие» педали должны настораживать.

Для тех, кто хочет избежать лишних расходов на ремонт, гарантийные обязательства — это весомый аргумент.

Пробег и поломки — как оценить состояние

Чтобы оценить состояние машины, важно проанализировать как пробег, так и поломки. Пробег автомобиля — важный критерий при выборе б/у машины. Лучшие б/у авто до полутора миллионов обычно имеют пробег в диапазоне от 50 000 до 150 000 километров, что считается оптимальным для автомобиля в возрасте от трёх до пяти лет. Однако важно помнить, что пробег — не единственный показатель. Некоторые продавцы корректируют (скручивают) пробег перед продажей, поэтому стоит обращать внимание на такие признаки:

Состояние рулевого колеса, сидений и педалей.

Износ резины на покрышках.

Состояние двигателя и подвески.

Техническая диагностика в специализированном автосервисе за небольшую плату поможет выявить скрытые дефекты и исключить покупку авто, которое может потребовать крупных вложений.

Важные аспекты: возраст машины и безопасность

Возраст автомобиля напрямую влияет на его состояние. Как правило, б/у машины до полутора миллионов лучше выбирать в возрасте до 7 лет. Эти автомобили уже потеряли значительную часть своей стоимости, но ещё находятся в хорошем состоянии и могут служить долго. Если же автомобиль старше, то стоит уделить особое внимание безопасности.

Лучше выбирать авто не старше семи лет. Фото © ТАСС / Сергей Бобылев

Покупка б/у автомобиля — это не просто сделка, а начало нового этапа вашей жизни. Каждый автомобиль, который мы выбираем, становится частью нашей истории, проводником в новые приключения и незабываемые моменты. В 2024 году на рынке представлено множество замечательных моделей, каждая из которых обладает своим уникальным характером и потенциалом.

Не бойтесь принимать решение! Исследуйте, сравнивайте и выбирайте тот автомобиль, который будет вас вдохновлять. Важно помнить, что именно вы, как будущий владелец, задаёте тон своим поездкам — будь это долгожданное путешествие за город или ежедневные поездки по городу. Выбирайте с любовью, и ваш автомобиль обязательно станет верным спутником вашего пути!

Авторы Фатима Хубиева