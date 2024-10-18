Стала известна стоимость подготовки автомобиля к зиме в Москве

Подготовка автомобиля к зиме в Москве может обойтись владельцам в сумму от 25 до 100 тысяч рублей, в зависимости от класса машины. Об этом в беседе с Life.ru рассказал автоэксперт Иван Зенкевич.

«Если у вас, условно, дорогой Мерседес или Майбах, это будет стоить под 100 тысяч точно. Потому что нужно будет сделать детейлинг, положить коврики. Опять же, поменять масло, которое сейчас стоит очень дорого. То есть, провести целый ряд мероприятий», — пояснил эксперт.

Для владельцев автомобилей среднего класса, таких как Lada Vesta или представителей китайского автопрома, стоимость составит 25–30 тысяч рублей, не считая зимней резины. При этом, цена самих шин варьируется от 15 до 40 тысяч рублей.

Зенкевич отметил, что в регионах такие услуги могут быть на 2–3 тысячи рублей дешевле, но расходные материалы, такие как масло, стоят одинаково по всей стране.