Российским автовладельцам раскрыли, когда этой осенью стоит переобуть свою «ласточку»
SHOT ПРОВЕРКА: Авто лучше всего переобувать при температуре +7 °C
Российским автовладельцам скоро придётся переобуваться. Первые заморозки уже на подходе к Центральной части России. Синоптики рекомендуют «переобувку» машины, когда столбики термометров опустятся до отметки +7 °C. Именно на этой температурной границе ваша резина начинает терять свои свойства: летняя — «дубеет», а зимняя — размягчается, напоминает SHOT ПРОВЕРКА.
По данным телеграм-канала, сейчас средняя цена на рынке за «переобувку» машины — 4 тысячи рублей. Стоимость складывается из радиуса колеса и, конечно же, времени, когда вы решили сменить резину. В сезон же цены взлетят до 7 тысяч рублей.
С SHOT ПРОВЕРКОЙ согласна и синоптик Татьяна Позднякова, которая ранее назвала конец октября идеальным моментом для перехода на летнюю резину. Она рекомендовала записываться в шиномонтаж заблаговременно — с 18-20 чисел. Также эксперт напомнила, что в ноябре во многих регионах России уже будет лежать снег.
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