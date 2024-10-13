Российским автовладельцам раскрыли, когда этой осенью стоит переобуть свою «ласточку»

Российским автовладельцам скоро придётся переобуваться. Первые заморозки уже на подходе к Центральной части России. Синоптики рекомендуют «переобувку» машины, когда столбики термометров опустятся до отметки +7 °C. Именно на этой температурной границе ваша резина начинает терять свои свойства: летняя — «дубеет», а зимняя — размягчается, напоминает SHOT ПРОВЕРКА.











По данным телеграм-канала, сейчас средняя цена на рынке за «переобувку» машины — 4 тысячи рублей. Стоимость складывается из радиуса колеса и, конечно же, времени, когда вы решили сменить резину. В сезон же цены взлетят до 7 тысяч рублей.