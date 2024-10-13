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13 октября, 13:27

Российским автовладельцам раскрыли, когда этой осенью стоит переобуть свою «ласточку»

SHOT ПРОВЕРКА: Авто лучше всего переобувать при температуре +7 °C

Российским автовладельцам скоро придётся переобуваться. Первые заморозки уже на подходе к Центральной части России. Синоптики рекомендуют «переобувку» машины, когда столбики термометров опустятся до отметки +7 °C. Именно на этой температурной границе ваша резина начинает терять свои свойства: летняя — «дубеет», а зимняя — размягчается, напоминает SHOT ПРОВЕРКА.

  • Почему важно вовремя поменять резину? Карточка © SHOT ПРОВЕРКА
    Почему важно вовремя поменять резину? Карточка © SHOT ПРОВЕРКА
  • В чём разница между зимней и летней резиной? Карточка © SHOT ПРОВЕРКА
    В чём разница между зимней и летней резиной? Карточка © SHOT ПРОВЕРКА
  • Особенности летней резины. Карточка © SHOT ПРОВЕРКА
    Особенности летней резины. Карточка © SHOT ПРОВЕРКА
  • Особенности зимней резины. Карточка © SHOT ПРОВЕРКА
    Особенности зимней резины. Карточка © SHOT ПРОВЕРКА
  • Плюсы и минусы шипованных шин. Карточка © SHOT ПРОВЕРКА
    Плюсы и минусы шипованных шин. Карточка © SHOT ПРОВЕРКА

Почему важно вовремя поменять резину? Карточка © SHOT ПРОВЕРКА

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По данным телеграм-канала, сейчас средняя цена на рынке за «переобувку» машины — 4 тысячи рублей. Стоимость складывается из радиуса колеса и, конечно же, времени, когда вы решили сменить резину. В сезон же цены взлетят до 7 тысяч рублей.

Автоэксперт раскрыла, сколько стоит обновить резину и подготовить машину к зиме
Автоэксперт раскрыла, сколько стоит обновить резину и подготовить машину к зиме

С SHOT ПРОВЕРКОЙ согласна и синоптик Татьяна Позднякова, которая ранее назвала конец октября идеальным моментом для перехода на летнюю резину. Она рекомендовала записываться в шиномонтаж заблаговременно — с 18-20 чисел. Также эксперт напомнила, что в ноябре во многих регионах России уже будет лежать снег.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Andrewshots

Юрий Лысенко
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