«Риск для жизни»: Синоптик предупредила водителей о необходимости срочно перейти на зимнюю резину
Синоптик Позднякова: Перейти на зимнюю резину надо было ещё в прошлые выходные
Перейти на зимнюю резину в Москве и Подмосковье надо было ещё в прошлые выходные. Обложка © Kandinsky 3.1 / Life.ru
Ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова предупредила автомобилистов о необходимости срочно переобуться в зимнюю резину. В комментарии Life.ru она поделилась прогнозом погоды на ближайшие три дня, и для водителей он оказался не утешителен.
Переобуть машину на зимнюю резину надо было ещё в прошлые выходные. Во всяком случае, сегодня это нужно делать обязательно, потому что ближайшие ночи у нас снег и местами гололедица. В ночь на 4 ноября снег местами будет особенно сильный, образуется снежный накат, особенно опасный для автолюбителей, которые не перешли на зимний режим эксплуатации. Это буквально риск для жизни.
синоптик Татьяна Позднякова.
Днём 4 ноября снег в Москве и области будет продолжать и небольшого до умеренного, местами образуется гололедица. Температура в течение суток в Москве будет около нуля градусов, а по области четвертого числа — до минус четырёх.
«Такая холодная погода с осадками, преимущественно, в виде снега, сохранится и в начале следующей недели, то есть во вторник. Температура воздуха будет ниже климатической нормы где-то на 2-2,5 градуса, то есть погода будет вполне зимняя», — пояснила собеседница Life.ru.
Ранее эксперт рассказал, что шины менять нужно при температуре ниже 5 градусов тепла. Если не поменять в это время шины, резина очень быстро потеряет свою эластичность, увеличится тормозной путь автомобиля. Избежать ДТП на опасных участках дороги в таком случае станет сложнее.