«Риск для жизни»: Синоптик предупредила водителей о необходимости срочно перейти на зимнюю резину

Переобуть машину на зимнюю резину надо было ещё в прошлые выходные. Во всяком случае, сегодня это нужно делать обязательно, потому что ближайшие ночи у нас снег и местами гололедица. В ночь на 4 ноября снег местами будет особенно сильный, образуется снежный накат, особенно опасный для автолюбителей, которые не перешли на зимний режим эксплуатации. Это буквально риск для жизни.