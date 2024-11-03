Автомобилистам назвали ключевые шаги для подготовки машины к морозам

Перед зимой автомобилистам важно выполнить несколько ключевых шагов для подготовки машины к морозам. Автоэксперт Пётр Баканов в беседе с изданием «Вечерняя Москва» посоветовал заменить все расходные материалы с истёкшим сроком службы и залить качественную незамерзающую жидкость.

«Любому рядовому автомобилисту нужно проверить, чтобы у него была залита нормальная стеклоомывающая жидкость, которая не замёрзнет. Кроме того, если человек ездит летом на воде вместо антифриза, её нужно поменять на антифриз. Зимой держать воду нельзя, потому что она просто порвёт головку блока цилиндров», — объяснил автоэксперт.

Установка шипованной зимней резины также крайне важна. Эксперт рекомендует иметь два комплекта: летнюю и шипованную зимнюю. Обязательно проверьте состояние тормозной жидкости и замените её, если прошло три года. Обработайте замки и уплотнители силиконовой смазкой.

Для двигателя стоит использовать более жидкое моторное масло, чтобы избежать «масляного голодания» при запуске. Защитите кузов специальными составами или плёнкой, чтобы избежать повреждений от реагентов. Если есть подозрения на проблемы с аккумулятором, проверьте его самостоятельно или обратитесь в сервис.