«Все довольны»: Эксперты рассказали про метод очистки двигателя авто без его разбора

Журналисты рассказали автолюбителям про эффективный способ очистки мотора машины без его разбора. Как пишет издание «За рулём» со ссылкой на мастера одной из автомастерских, им является водородная чистка двигателя.

Собеседник издания сообщил, что этот способ гораздо удобнее, чем химическая чистка, а ещё он занимает намного меньше времени. Помимо того, в данном случае нет необходимости разбирать двигатель, а также замачивать детали в химии и потом возиться со скребком.

В то же время эксперт высказался по поводу страшилок, в которых утверждается, что водородная чистка якобы «убивает» двигатель. По словам специалиста, он ничего такого в своей практике не заметил.

«Метод относительно новый, но у меня есть клиенты, которые прошли уже 2–3 очистки водородом, и все очень довольны», — заключил мастер.