Рёв моторов и свист резины: Автомобильные асы показали "Форсаж" наяву в Петербурге

Пятый этап Первенства Петербурга и отборочный этап Первенства СЗФО по автомногоборью прошёл 20 августа у стадиона "Петровский" в городе на Неве. За право взойти на пьедестал боролись 32 участника, большинству из которых нет и 18 лет.

В рамках состязания водителям предстояло преодолеть за минимально возможное время своеобразную полосу препятствий, продемонстрировав филигранную точность при скоростном маневрировании. Среди упражнений не только классические заезды в бокс задом и передом, а также параллельная парковка, но и эстафета, где участникам нужно взять кольцо со стойки, преодолеть серию участков и повесить его обратно.

"Нужно проехать быстро и при этом чисто. Если едешь быстро и сбиваешь фишки, то это "дороже" получается. Участник сам решает. Каждая стойка стоит по-разному. Какая-то — пять секунд, какая-то — десять. На самом деле, казалось бы, может быть, надо нажать на газ. Но пять секунд за стойку — и это нажатие ни к чему", — рассказал телеканалу "Санкт-Петербург" руководитель чемпионата Андрей Коноваленко.

Эффектные виражи в исполнении участников чемпионата. Видео © Телеканал "Санкт-Петербург"