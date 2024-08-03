Life.ru публикует зрелищные кадры с чемпионата по гольфу в Подмосковье

Открытый чемпионат Московской области по гольфу прошёл 2 августа на базе гольф-клуба "Агаларов". Почётным зрителем состязания стал заместитель начальника Управления президента РФ по общественным проектам Алексей Жарич, который вручил победителям награды и поделился восхищёнными эмоциями от турнира.

Призовой фонд чемпионата в размере 2,5 миллиона рублей между собой поделили шесть гольфистов. Первое место в мужском зачёте занял Давид Нагиев, на второй строчке расположился Максим Зданович, а бронзовая награда досталась Андрею Павлову. У женщин лидером оказалась Александра Чекалина, за ней идёт Полина Марина, а замкнула тройку Алиса Молоканова.

Кадры с чемпионата по гольфу в Подмосковье. Видео © Life.ru

Алексей Жарич поблагодарил организаторов чемпионата за блистательно проведённый турнир, признавшись, что борьба сильнейших гольфистов страны вынудила его испытать неподдельные эмоции. Спортсмены доказали, что у российского гольфа есть будущее, считает замначальника Управления по общественным проектам.

"Самые главные люди, которые делают этот турнир таким потрясающим, — это спортсмены, это наши гольфисты. У нас в стране прекрасные спортсмены молодые. Сегодня было много молодых участников, которые показали супер-результаты. У нашего гольфа есть будущее, это точно!" — завершил речь Жарич.

Выступление замначальника Управления президента по общественным проектам Алексея Жарича. Видео © Life.ru