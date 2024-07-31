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30 июля, 21:42

В Минспорте раскрыли будущее хоббихорсинга в России

Дегтярёв: Минспорт не признал хоббихорсинг видом спорта в России

Минспорт не признал хоббихорсинг видом спорта в России. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / marinat197

Минспорт не признал хоббихорсинг видом спорта в России. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / marinat197

Министр спорта Михаил Дегтярёв ответил на многочисленные вопросы по поводу будущего хоббихорсинга в России. Как заявил чиновник в своём телеграм-канале, ведомство не признаёт эту деятельность видом спорта и не рассматривает возможность включения связанных с этим явлением физкультурных мероприятий в календарь.

Также он рассказал, что Минспорт РФ не планирует популяризировать такой досуг. В то же время, по словам министра, любители хоббихорсинга могут им заниматься, если считают это привлекательным.

"Всего в России аккредитовано 196 видов спорта. Из недавно признанных — брейкинг, воздушная гимнастика, гонки дронов, лазерный бой", — заключил Дегтярёв.

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Недавно Life.ru писал, что "Ветераны России" попросили Министерство спорта РФ не признавать хоббихорсинг официальным видом спорта в стране. Просьба направлена напрямую руководителю ведомства Михаилу Дегтярёву.

Алексей Соловьёв
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