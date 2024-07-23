Общественников напугало официальное признание хоббихорсинга в России "Ветераны России" просят не признавать хоббихорсинг официальным видом спорта 23 июля, 09:31 Соревнования по хоббихорсингу. Обложка © Telegram / Федерация хоббихорсинга России

"Ветераны России" попросили Министерство спорта не признавать хоббихорсинг официальным видом спорта в РФ. Об этом пишет SHOT.

Просьба направлена напрямую министру спорта Михаилу Дегтярёву. Общественников возмутили слухи о возможном признании хоббихорсинга. "Ветераны" считают увлечение деструктивным и стирающим грань между человеком и животным. Они просят назвать стандарты и критерии, которые учитываются при принятии решения.

"Хоббихорсинг, представляющий собой соревнования на палках с игрушечными головами лошадок, был включён в программу Игр БРИКС, которые пройдут в Бразилии в 2025 году. Это вызывает озабоченность среди членов нашего движения. Эти увлечения, по нашему мнению, направлены на стирание грани между человеком и животными и в конечном итоге являются деструктивными для социальной структуры", — говорится в обращении к Дегтярёву.

А вот насчёт квадробики российские ветераны могут не переживать. На заседании спецкомиссии ведомства её решили не утверждать официальным видом, утверждает SHOT.

Хоббихорсинг (англ. hobby horsing или hobbyhorsing) — вид спорта, представляющий собой "езду" на деревянной палке с лошадиной головой. А квадробинг (или квадробика) — это подражание животным, их движениям и повадкам. Оба хобби сейчас очень популярны у подростков. Ранее Life.ru писал, что квадроберы из-за жары перебрались к водоёмам, чем сильно напугали родителей.

Авторы Артур Лапсаков