В США прошёл чемпионат мира по сёрфингу среди собак
Пёс по кличке Какау стал чемпионом мира по сёрфингу среди собак в Калифорнии
Собака вместе с хозяином на доске на турнире по сёрфингу в США. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / familiasurfdog
На пляже в городе Пасифика в США состоялся ежегодный чемпионат мира по сёрфингу среди собак. Об этом сообщили в пресс-службе турнира.
Собаки участвуют в турнире по сёрфингу в США. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / familiasurfdog
Уточняется, что в состязании участвовало 20 собак различных пород, многие из них приехали на турнир вместе с хозяевами из Бразилии и Японии. Понаблюдать за соревнованиями собралось немало человек — около шести-семи тысяч. Четвероногие выступали в спасательных жилетах. При этом они могли состязаться самостоятельно, в паре с другой собакой или вместе с хозяином.
Собака по кличке Какау с хозяином в США. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / ivanquintaes
Титул чемпиона турнира получил лабрадор по кличке Какау, собака приехала вместе с хозяином-бразильцем Иваном Морейре. Какау наградили за лучшую длину заплыва, технику, уверенность, а также за величину и силу волны.
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