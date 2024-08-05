Задержан сенатор Савельев
Олимпиада в Париже
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
5 августа, 16:14

В США прошёл чемпионат мира по сёрфингу среди собак

Пёс по кличке Какау стал чемпионом мира по сёрфингу среди собак в Калифорнии

Собака вместе с хозяином на доске на турнире по сёрфингу в США. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / familiasurfdog

Собака вместе с хозяином на доске на турнире по сёрфингу в США. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / familiasurfdog

На пляже в городе Пасифика в США состоялся ежегодный чемпионат мира по сёрфингу среди собак. Об этом сообщили в пресс-службе турнира.

Собаки участвуют в турнире по сёрфингу в США. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / familiasurfdog

Уточняется, что в состязании участвовало 20 собак различных пород, многие из них приехали на турнир вместе с хозяевами из Бразилии и Японии. Понаблюдать за соревнованиями собралось немало человек — около шести-семи тысяч. Четвероногие выступали в спасательных жилетах. При этом они могли состязаться самостоятельно, в паре с другой собакой или вместе с хозяином.

Собака по кличке Какау с хозяином в США. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / ivanquintaes

Собака по кличке Какау с хозяином в США. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / ivanquintaes

Титул чемпиона турнира получил лабрадор по кличке Какау, собака приехала вместе с хозяином-бразильцем Иваном Морейре. Какау наградили за лучшую длину заплыва, технику, уверенность, а также за величину и силу волны.

"Самая уродливая собака в мире": 10 финалистов конкурса, которых вы обязаны увидеть
"Самая уродливая собака в мире": 10 финалистов конкурса, которых вы обязаны увидеть

А ранее Life.ru рассказывал, что в Татарстане провели конкурс на самую красивую корову "Краса АгроВолги". Жюри оценивало навыки по ведению животного в заданном направлении, темпе и траектории, следуя инструкциям судей.

Дарья Нарыкова
  • Новости
  • Животные
  • США
  • Серфинг
  • Интересное
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров