Перегруз: Россиянин умудрился утрамбовать 13 детей в кабину УАЗа и был оштрафован

Отец, перевозивший в одном УАЗ «Патриот» 13 детей, был оштрафован за небезопасную транспортировку пассажиров. Сотрудники ДПС остановили жителя поселка Синеборск в Красноярском крае, заметив, что в автомобиле слишком много людей.

В Красноярском крае водитель попался на перевозке 13 детей в одном внедорожнике. Видео © Пресс-служба полиции Красноярского края

В салоне находились 13 детей в возрасте от пяти до 12 лет, которые не были пристегнуты и не использовали детские кресла. На мужчину составили протокол за нарушение правил перевозки несовершеннолетних и назначили штраф в размере 3000 рублей. Выяснилось, что он уже не раз возил детей подобным образом.

С ним провели разъяснительную беседу, подчеркнув недопустимость перевозки такого количества пассажиров в автомобиле.