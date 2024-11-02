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2 ноября, 13:23

Перегруз: Россиянин умудрился утрамбовать 13 детей в кабину УАЗа и был оштрафован

В Красноярском крае водитель попался на перевозке 13 детей в одном внедорожнике

Отец, перевозивший в одном УАЗ «Патриот» 13 детей, был оштрафован за небезопасную транспортировку пассажиров. Сотрудники ДПС остановили жителя поселка Синеборск в Красноярском крае, заметив, что в автомобиле слишком много людей.

В Красноярском крае водитель попался на перевозке 13 детей в одном внедорожнике. Видео © Пресс-служба полиции Красноярского края

В салоне находились 13 детей в возрасте от пяти до 12 лет, которые не были пристегнуты и не использовали детские кресла. На мужчину составили протокол за нарушение правил перевозки несовершеннолетних и назначили штраф в размере 3000 рублей. Выяснилось, что он уже не раз возил детей подобным образом.

С ним провели разъяснительную беседу, подчеркнув недопустимость перевозки такого количества пассажиров в автомобиле.

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Ранее сообщалось, что стоимость полиса ОСАГО в России может вырасти минимум на 30% из-за подорожания автозапчастей, что вызвало недовольство Национального автомобильного союза. Глава союза Антон Шапарин отметил, что страховка в России в несколько раз дороже, чем в Белоруссии, несмотря на схожие условия.

Обложка ©

Пресс-служба полиции Красноярского края

Марина Фещенко
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