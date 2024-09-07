Инструктор назвал главную ошибку, которая мешает сдать на водительские права

Чтобы успешно сдать на права, важно не экономить на занятиях, ведь недостаток практики как раз и мешает набрать баллы на экзамене. Об этом сообщил автоинструктор Сергей Цыганков.

«Автошкола предлагает кандидатам в водители как можно дешевле отучиться. Но это происходит за счёт количества часов. Чем меньше часов ученик откатывает, тем больше ошибок он может совершить на экзамене», — объяснил эксперт в беседе с "Вечерней Москвой".

По его словам, начинающему водителю при недостаточном количестве часов обучения просто не хватает времени для освоения вождения. Специалист отметил, что многие выбирают дешёвые пакеты обучения в автошколе, что в конечном итоге ведёт к ошибкам на экзамене. Нервозность новичка исчезнет только после прохождения полноценного курса обучения без каких-либо скидок, пояснил Цыганков. Он рекомендовал больше общаться с инструктором по вождению во время уроков.

«Чем больше они разговаривают, чем больше они обсуждают во время обучения всё, что касается соблюдения правил дорожного движения, то, как относятся к ним другие участники движения, правильно или неправильно проехали перекресток — тем лучше кандидат в водители подготовится к экзамену», — рассказал инструктор.