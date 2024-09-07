МВД перечислило самые частые ошибки при сдаче на права
МВД: При сдаче на права чаще всего нарушают разметку и не включают поворотник
Самые частые ошибки во время сдачи почти любого экзамена на получение водительского удостоверения в России связаны с нарушением дорожной разметки и вовремя не включенным поворотником. Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-центре МВД.
«При сдаче практического экзамена мониторинг допущенных ошибок кандидатов в водители показал, что к наиболее частым отнесены: нарушил требования дорожной разметки, не включил сигнал указателя поворота, не уступил дорогу (создал помеху) транспортному средству или пешеходу, имеющим преимущество», — говорится в ответе министерства на вопрос от агентства.
Издание также сообщает, что в настоящее время сохраняются и наиболее часто совершаемые ошибки при парковке задним ходом с поворотом на 90 градусов, при парковке параллельно тротуару при движении задним ходом.
Ранее автовладельцам рассказали о трёх рисках для машины при парковке с вывернутыми колёсами. В этом случае повышается нагрузка на шины, в особенности страдают боковые стенки. В будущем это может привести к неравномерному износу шин, а также к их повреждению. Кроме того, при таком виде парковки страдает рулевой механизм. В-третьих, если в машину кто-то врежется, то есть риск, что она сама поедет.
Shutterstock / FOTODOM / igorykor