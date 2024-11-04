Чем питался народ в СССР, когда на полках ничего не было: Лайфхаки, полезные и сегодня
Life.ru рассказывает про уловки советских хозяюшек на кухне, раскрывает секрет больших советских пирушек и вспоминает, чем питались в те времена люди.
Вспоминая рассказы родителей про СССР, порой поражаешься, насколько был необычный подход у советского человека в готовке, во времена острой нехватки продовольствия. Life.ru уже рассказывал, чем питались чиновники и богачи в то время, но сегодня мы рассмотрим обратную сторону медали.
Кулинарные шедевры СССР так и пестрили креативом. Наверняка у вас в семье тоже есть воспоминания родителей про самый тяжёлый дефицитный год, когда они с папой по вечерам играли в карточную игру «тысяча» и ели варёные макароны с натёртым кислым яблоком.
Как экономили в СССР и что ели, когда не было продуктов. Фото © ТАСС / Дик Рудольф / Фотохроника ТАСС
В условиях дефицита советская кухня развивалась очень быстро, рацион в основном состоял из хлеба, круп и небольшого количества овощей, люди учились готовить сытные блюда из простых продуктов сразу на неделю. Предлагаем рассмотреть и другие кулинарные решения советского народа, вспомним про способы, к которым прибегали в СССР, когда нечего было есть.
Народные хитрости и замены
Дефицит в СССР: Советский человек ничего не ел без хлеба. Фото © ТАСС / Эдгар Брюханенко
Когда на полках не было еды, люди прибегали к небольшим уловкам, чтобы разнообразить и продлить скромные запасы. В конце лета, заканчивая работы на своих дачных участках и собирая урожай, все принимались засаливать, засушивать, мариновать всё, что выросло в этом сезоне.
Часто были использованы заменители: молоко разбавляли с водой, мясо заменяли на костный бульон с различными растительными добавками, а котлеты делались из требухи с большим количеством хлеба. Конечно, деревенским жителям в этом плане было намного проще, у них было своё хозяйство и в теплицах посаженные овощи могли расти чуть дольше окончания летне-осеннего периода.
Кухня СССР: Искусство приготовления из ничего
Советские хозяйки стали настоящими мастерами экономного приготовления пищи. Из, казалось бы, ничего они умудрялись делать вкусные блюда: варёный картофель превращался в запеканки, овощные котлеты или «пюре по-советски» с добавлением муки.
В ходу были подливки и соусы на основе овощей и муки — ими «продлевали» блюда и делали вкуснее. Овсянка и манка, если их добавляли в тесто, заменяли яйца и молоко, когда их не было под рукой.
Советские «дефицитные» рецепты
Какими «дефицитными» рецептами пользовались советские хозяйки? Фото © ТАСС / Григорий Калачьян
Самым популярным блюдом был, конечно же, суп: борщ, щи, солянка с крупой, всё было с минимальным количеством мяса или вовсе без него. Например, знаменитая «селёдка под шубой», где селёдка могла быть заменена менее дорогой рыбой. А сладости советские хозяйки делали из сухарей, варенья и карамели. Пирожные, торты и печенье могли готовиться из простейших ингредиентов: печенье «картошка» лепили из крошек хлеба, какао и сгущённого молока. Это позволило создать такие рецепты, которые мы до сих пор помним как символы той эпохи.
Коллективные застолья СССР и обмен продуктами
Как во времена СССР устраивали пиры, хотя на полках в магазинах не было продуктов. Фото © ТАСС / Алишер Усманов, Борис Юсупов
Когда на праздники или застолья нужно было приготовить что-то «особенное», семьи часто объединяли усилия, делились продуктами и рецептами, устраивали коллективные обеды и ужины. Кто-то приносил овощи, кто-то мясо или сладкое, и так создавались целые застолья. Советские люди также активно обменивались продуктами с соседями, коллегами и друзьями — благодаря такой поддержке многие семьи могли позволить себе разнообразие на праздничном столе даже в непростые времена.
Любая хозяйка СССР обладала смекалкой и большим творческим потенциалом, делая так, чтобы простые продукты не просто утоляли голод, но и создавали атмосферу домашнего уюта. Эта необыкновенная кулинарная находчивость настолько внедрилась в ту эпоху, что остаётся в памяти многих семей и сейчас. Также на Life.ru можно узнать подробные рецепты 5 блюд, которые ел каждый советский человек.
- Почему в СССР водители не меняли резину на зимнюю и зачем вставляли гвозди в колёса
сегодня в 12:00
- Типичные 5 привычек граждан СССР на Новый год, за которые в 2025 году Змеи будет стыдно
вчера в 08:00
- Как отбирали стюардесс в СССР: 5 фактов заставят вас иначе взглянуть на советскую авиацию
2 ноября, 14:00
Коллаж © Life.ru, фото © ТАСС / Максимов Павел / Фотохроника ТАСС, © Freepik / kjpargeter