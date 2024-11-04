Чем питался народ в СССР, когда на полках ничего не было: Лайфхаки, полезные и сегодня

Вспоминая рассказы родителей про СССР, порой поражаешься, насколько был необычный подход у советского человека в готовке, во времена острой нехватки продовольствия. Life.ru уже рассказывал, чем питались чиновники и богачи в то время, но сегодня мы рассмотрим обратную сторону медали.

Кулинарные шедевры СССР так и пестрили креативом. Наверняка у вас в семье тоже есть воспоминания родителей про самый тяжёлый дефицитный год, когда они с папой по вечерам играли в карточную игру «тысяча» и ели варёные макароны с натёртым кислым яблоком.

Как экономили в СССР и что ели, когда не было продуктов. Фото © ТАСС / Дик Рудольф / Фотохроника ТАСС

В условиях дефицита советская кухня развивалась очень быстро, рацион в основном состоял из хлеба, круп и небольшого количества овощей, люди учились готовить сытные блюда из простых продуктов сразу на неделю. Предлагаем рассмотреть и другие кулинарные решения советского народа, вспомним про способы, к которым прибегали в СССР, когда нечего было есть.

Народные хитрости и замены

Дефицит в СССР: Советский человек ничего не ел без хлеба. Фото © ТАСС / Эдгар Брюханенко

Когда на полках не было еды, люди прибегали к небольшим уловкам, чтобы разнообразить и продлить скромные запасы. В конце лета, заканчивая работы на своих дачных участках и собирая урожай, все принимались засаливать, засушивать, мариновать всё, что выросло в этом сезоне.

Часто были использованы заменители: молоко разбавляли с водой, мясо заменяли на костный бульон с различными растительными добавками, а котлеты делались из требухи с большим количеством хлеба. Конечно, деревенским жителям в этом плане было намного проще, у них было своё хозяйство и в теплицах посаженные овощи могли расти чуть дольше окончания летне-осеннего периода.

Кухня СССР: Искусство приготовления из ничего

Советские хозяйки стали настоящими мастерами экономного приготовления пищи. Из, казалось бы, ничего они умудрялись делать вкусные блюда: варёный картофель превращался в запеканки, овощные котлеты или «пюре по-советски» с добавлением муки.

В ходу были подливки и соусы на основе овощей и муки — ими «продлевали» блюда и делали вкуснее. Овсянка и манка, если их добавляли в тесто, заменяли яйца и молоко, когда их не было под рукой.

Советские «дефицитные» рецепты

Какими «дефицитными» рецептами пользовались советские хозяйки? Фото © ТАСС / Григорий Калачьян

Самым популярным блюдом был, конечно же, суп: борщ, щи, солянка с крупой, всё было с минимальным количеством мяса или вовсе без него. Например, знаменитая «селёдка под шубой», где селёдка могла быть заменена менее дорогой рыбой. А сладости советские хозяйки делали из сухарей, варенья и карамели. Пирожные, торты и печенье могли готовиться из простейших ингредиентов: печенье «картошка» лепили из крошек хлеба, какао и сгущённого молока. Это позволило создать такие рецепты, которые мы до сих пор помним как символы той эпохи.

Коллективные застолья СССР и обмен продуктами

Как во времена СССР устраивали пиры, хотя на полках в магазинах не было продуктов. Фото © ТАСС / Алишер Усманов, Борис Юсупов

Когда на праздники или застолья нужно было приготовить что-то «особенное», семьи часто объединяли усилия, делились продуктами и рецептами, устраивали коллективные обеды и ужины. Кто-то приносил овощи, кто-то мясо или сладкое, и так создавались целые застолья. Советские люди также активно обменивались продуктами с соседями, коллегами и друзьями — благодаря такой поддержке многие семьи могли позволить себе разнообразие на праздничном столе даже в непростые времена.