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4 ноября, 13:44

На Украине снизилось число согласных терпеть тяготы конфликта

КМИС: Число украинцев, согласных терпеть тяготы конфликта, снизилось до 63%

Число украинцев, согласных терпеть тяготы конфликта, с февраля этого года снизилось на 10%. Об этом свидетельствуют результаты исследования Киевского международного института социологии (КМИС), которое было проведено с 20 сентября по 3 октября.

«До февраля 2024 года ситуация была относительно стабильной: около 71-73% участников опроса утверждали, что готовы терпеть столько, сколько потребуется. Однако в промежутке между февралём и октябрём 2024 года исследователи впервые зафиксировали снижение числа тех, кто придерживается этой позиции», — говорится в исследовании.

Так, согласно результатам опроса, количество таких жителей Незалежной сократилось до 63%. При этом 6% респондентов заявили, что готовы потерпеть ещё год, 4% — полгода, 15% — несколько месяцев, а 12% затруднились с ответом.

Заметнее всего показатели сократились на юге и востоке Украины. В этих регионах количество жителей, которые готовы терпеть тяготы конфликта, сократилось с 68 до 50 % и с 70 до 38 % соответственно.

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Ранее опрос показал, что экс-главком ВСУ Валерий Залужный имеет уровень доверия среди украинцев выше, чем Владимир Зеленский. При этом вторым в рейтинге идёт глава военной разведки Незалежной Кирилл Буданов*.

* Включён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / podyom

Наталья Демьянова
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