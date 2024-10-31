Зеленский в пролёте: Украинцы признались, кому доверяют больше всего

Экс-главком ВСУ, посол Украины в Великобритании Валерий Залужный вызывает у украинцев больше доверия, чем Владимир Зеленский. Такими данными делится украинский «Фонд исследования будущего», по заказу которого проводилось исследование сразу двумя социологическими компаниями Info sapiens и Active Group. Участие в опросе приняли 2 тысячи человек.

«Наибольшее доверие ожидаемо получил Валерий Залужный. Полностью доверяют ему 37,8% респондентов, «скорее доверяют» — ещё 37,5%. При этом лишь 16,2% опрошенных выразили полное или частичное недоверие ему», — сказано в итоговом тексте.

При этом вторым в рейтинге идёт глава военной разведки Украины Кирилл Буданов*. Полное доверие чиновнику высказали 20,8% украинцев, 36,9% признались, что испытывают на его счёт сомнения. И ещё 24% вообще не готовы ему поверить ни при каких обстоятельствах. Что же касается Зеленского, то 44,5% высказались о «частичном или полном недоверии» к нему, это максимальный показатель среди представленных лиц.

Ранее посол Украины в Великобритании Валерий Залужный допустил, что Киеву придётся распрощаться с частью территорий ради мира. По его словам, украинцам давно пора дать чувство защищённости, а это не происходит из-за боевых действий.