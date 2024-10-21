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21 октября, 13:22

Залужный написал мемуары и назвал книгу «Моя война»

Экс-главком ВСУ Валерий Залужный, в настоящее время исполняющий обязанности посла Незалежной в Великобритании, написал мемуары, назвав книгу «Моя война». Работа станет первой частью трилогии. Об этом со ссылкой на источники заявляет украинское издание «Бабель».

По информации издания, работа военачальника преимущественно носит автобиографический характер и описывает события его жизни, начиная с детства и заканчивая днём начала специальной военной операции — 24 февраля 2022 года. Залужный также уделил военному конфликту несколько глав.

Первую книгу планируют скоро поставить в книжные магазины, а вторую, получившую название «Наша война», Залужный уже пишет. Третью часть экс-главком назовёт «Их война». Источники из окружения бывшего главкома ВСУ уверяют, что выход книг не стоит воспринимать как старт его политической карьеры.

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Главные новости СВО. Армия России наступает на Купянск, штурм Зоряного в ДНР, что Запад хочет вывезти с Украины, 21 октября

Ранее Залужный заявил, что в Киеве не считают возвращение утраченных территорий обязательным и необходимым условием для мирного урегулирования конфликта. Экс-главком заявил, что Украина куда в большей степени хотела бы получить гарантии безопасности и чувство защищённости, нежели восстановить свои границы.

Обложка ©

ТАСС / AP / Alberto Pezzali

Юрий Лысенко
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