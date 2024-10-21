Главные новости СВО. Армия России наступает на Купянск, штурм Зоряного в ДНР, что Запад хочет вывезти с Украины, 21 октября Посол Залужный объяснил, какие территории Украина готова потерять, огненный капкан Селидова, российский боец преодолел восемь дронов врага — новости СВО в дайджесте Life.ru. 20 октября, 21:07 У гаубицы Д-30 во время работы в зоне СВО. Обложка © ТАСС / Александр Река

Курская область, 21 октября

Уже больше 25 тысяч потерял Киев в Курской области. Только за последние сутки личный состав уменьшился на 310 человек. Западная техника также горит под Суджей — бронетранспортёр М113 больше не послужит ВСУ. В Глушковском районе ВС РФ забрали у противника шведскую БМП CV 9040C. В свою очередь, бойцы «Ахмата» затрофеили бронеавтомобиль Oshkosh M-ATV.

Российские военные продолжают бороться с противником, даже когда остаются одни. Два месяца наши бойцы выбирались из окружения. Без помощи местных жителей не обошлось. Военнослужащие не бросили ни оружие, ни амуницию.

Экипажи вертолётов Ка-52М сорвали ротацию подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области. Видео © Telegram / Минобороны России

Пока боевики гибли и теряли технику, по фронту катался главнокомандующий ВСУ Александр Сырский — разъезжал по приграничью и пытался выстроить работу. В Курскую область он въехать побоялся.

Донецкая Народная Республика, 21 октября

Продолжается штурм Селидова, Горняка и Воздвиженки в Донецкой Народной Республике, напоминает блогер Юрий Подоляка. В Горняке у наших войск успехи, бойцы серьёзно вклинились в городскую застройку. С ходу были заняты северные кварталы города, а в восточных (высотные), северо-западных и уже центральных идут упорные бои. Эксперт объясняет, что одновременно была предпринята успешная атака и в районе населённого пункта Звёздное (Зоряное). По последним данным, наши штурмовики заходят в Зоряное. Подразделения ВС РФ сумели переправиться здесь через реку и фактически выйти в тыл к Горняку с юга и одновременно стать угрозой для гарнизона Кураховки, к которой они продвигаются с востока.

На Покровск у противника осталась только «дорога смерти» под нашим огневым контролем. Обогатительная фабрика в Селидове теперь под контролем ВС РФ. У ВСУ всё меньше времени, чтобы покинуть населённый пункт с меньшими потерями. Также был достигнут успех на южном охвате города. Наши штурмовики сумели зайти в крайние дома посёлка Вишнёвое (со стороны железной дороги) и там закрепились. На южной окраине Воздвиженки Армия России заняла территорию фермы. Есть продвижение и в Часове Яре, здесь идут тяжёлые бои в Октябрьском районе.

Кадры, где российский боец смог добежать до своих во время ротации, увернувшись во время пути от 8 (!!!) FPV-дронов врага. Видео © Telegram / Синяя Z Борода

Армия России продвигается вперёд благодаря в том числе и неимоверному мужеству и тренировкам военных. Боец ВС России из 15-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады смог пробиться через восемь дронов-камикадзе ВСУ за 20 минут. Видео с его марш-броском опубликовано телеграм-каналом «Чёрные гусары».

«Ничего не случится, когда Бог держит за руку», — комментируют в соцсетях движение нашего бойца в сторону своих во время ротации. Он преодолевает на своём пути восемь вражеских дронов. В ролике только шесть атак беспилотников ВСУ. Военный выжил, получив лишь лёгкое ранение, благодаря тренировкам на полигоне, отмечает военный эксперт Борис Рожин. Напомним, боец с позывным Фунт перемещался из пункта А в пункт Б.

Харьковская область, 21 октября

Активные бои идут на Купянском направлении в Харьковской области. В окрестностях Сенькова ВС РФ вышли на берега реки Оскола, разрезав купянскую группировку войск ВСУ надвое, сообщает телеграм-канал «Осведомитель». Известно об успешных атаках Российской армии у Кругляковки и Колесниковки, где противник пытался контратаковать. Также российские бойцы ведут наступление на правобережную часть Купянска, где в районе Синьковки есть продвижение. А на подконтрольной противнику части территорий на левом берегу Оскола объявлена принудительная эвакуация населения, отмечает Рыбарь.

В северной части Петропавловки ВСУ пытаются организовать переправы для личного состава и подвоза боеприпасов, но они также точечно уничтожаются. Горит здесь и техника НАТО. БТР Stryker встретился с российским БПЛА, когда двигался вдоль лесополосы.

Военнослужащие группировки войск «Север» уничтожили бронетранспортёр Stryker ВСУ в Харьковской области. Видео © Telegram / Минобороны России

ВСУ бегут по 15 тысяч

Депутат Верховной рады Александр Дубинский заявляет, что в месяц из ВСУ бегут 15 тысяч человек. Он отмечает, что Украине нужно призвать ещё 200 тысяч человек до конца года, но вот добровольцев-то и нет, а потери есть.

— Месяц — это «учебка», а затем — до двух месяцев на передовой. После чего 70% превращаются в 200 или 300, — привёл данные нардеп.

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий считает, что люди у ВСУ не закончатся, в том числе и благодаря наёмникам. Хотя и тут проблема. ВКС РФ точно бьют по местам их дислокации. Так, в кинологический центр, где обосновались иностранцы и сделали склад боеприпасов, точно попали наши военлёты.

Украина прощается с территориями

Украина не скрывает, что готовится прощаться с территориями. Бывший главком ВСУ Валерий Залужный допустил, что Украина будет вынуждена согласиться на территориальные потери в обмен на мир. Посол в Великобритании считает, что Незалежной куда интереснее получить гарантии безопасности.

Российские военные в зоне СВО. Фото © ТАСС / Александр Река

— Если бы я жил в своём доме и знал, что мой сосед присвоил себе часть моего сада, я бы сказал, что нам надо решить этот вопрос. Если не сейчас, то нашим детям придётся решать его, — сказал Залужный.

Этими словами он дал понять, что само существование Украины приведёт к новому конфликту и сегодняшнее перемирие позволит Киеву только укрепить армию, как это уже было после Минских соглашений.

Запад назвал свою цель в СВО

Если 80 лет назад нацисты вывозили в Германию чернозём, то сегодняшние западные демократы нацелились на полезные ископаемые. И дверь им для этого открывает Владимир Зеленский. Запад назвал свою цель. Издание Steigan обращает внимание: «мирный план» подразумевает, что США и ЕС начнут разрабатывать недра Украины. Западные страны могут начать добычу урана, титана, лития, графита. Пока им мешает только СВО.

— В этом и заключается так называемая помощь в «освобождении» Украины. Вам нужно быть придурком, чтобы не понять этого, — подытожил автор норвежского портала.