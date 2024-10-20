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20 октября, 02:27

Российские солдаты два месяца выходили из окружения в Курской области

Российские военнослужащие, оказавшиеся в окружении после атаки Вооружённых сил Украины на Курскую область в августе, смогли выжить и выбраться из тыла противника спустя два месяца. Об этом рассказал солдат Максим Андреев в беседе с РИА «Новости».

По его словам, их подразделение услышало приближение вражеской техники, что побудило старшину отдать приказ к бою. Солдаты заняли позиции и приготовились к возможной атаке. Позже стало известно, что ВСУ прорвались через соседний взвод, и на следующий день было принято решение прорываться из окружения.

Военнослужащие разбились на малые группы и начали путь через леса и поля в направлении российских позиций. Андреев с несколькими сослуживцами пересёк речку, неся с собой бронежилеты и оружие, и продолжил движение дальше. Солдат отметил, иногда они оказывались настолько близко к украинским бойцам, что могли слышать их разговоры.

Солдатам Армии России помогали местные жители, находившиеся на территории, контролируемой противником, принося еду и воду. Один из местных жителей по имени дядя Саша предложил приютить военных у себя дома, где было относительно спокойно. Спустя более двух месяцев солдаты вышли из окружения благодаря стремительному наступлению российской группировки «Север». После этого им оказали необходимую помощь и эвакуировали в тыл.

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Ранее вертолёты Ка-52М нанесли точечный удар по украинской бронетехнике в Курской области. В результате операции, которая прошла в приграничной зоне, российские пилоты успешно поразили военную технику противника.

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Telegram / Минобороны России

Артём Гапоненко
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