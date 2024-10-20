У Украины не закончится вооружение, потому что страна получает его из Запада. Сейчас у Киева нет ресурсов для участия в боевых действиях, но зато они есть у других государств, которые готовы помогать киевскому режиму, заявил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в интервью ТАСС.

«У Украины никогда не было своих ресурсов, поэтому они не могут кончиться, потому что их никогда не было. Мы давно воюем с НАТО. Украина — это как девочка с низкой социальной ответственностью. Она себе не принадлежит. Она не определяет, чем ей заниматься и что ей делать, поэтому это определяют другие, старшие дяди, которые сегодня платят ей денежку», — объяснил глава региона.

Такое же мнение Балицкий высказал по поводу армии Украины. Он объяснил, что «люди у них не кончатся, потому что это не их люди». Наёмники также будут всегда.

Губернатор Запорожской области добавил, что сейчас главная задача России — быстрее освободить мир от фашизма и установить мир на наших условиях. Именно в таком случае главная проблема будет решена. При этом рассчитывать, что у Киева что-то закончится — не надо.