Балицкий рассказал, когда на Украине закончатся вооружение и люди
Губернатор Балицкий: У Киева не закончится вооружение, так как это ресурсы НАТО
У Украины не закончится вооружение, потому что страна получает его из Запада. Сейчас у Киева нет ресурсов для участия в боевых действиях, но зато они есть у других государств, которые готовы помогать киевскому режиму, заявил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в интервью ТАСС.
«У Украины никогда не было своих ресурсов, поэтому они не могут кончиться, потому что их никогда не было. Мы давно воюем с НАТО. Украина — это как девочка с низкой социальной ответственностью. Она себе не принадлежит. Она не определяет, чем ей заниматься и что ей делать, поэтому это определяют другие, старшие дяди, которые сегодня платят ей денежку», — объяснил глава региона.
Такое же мнение Балицкий высказал по поводу армии Украины. Он объяснил, что «люди у них не кончатся, потому что это не их люди». Наёмники также будут всегда.
Губернатор Запорожской области добавил, что сейчас главная задача России — быстрее освободить мир от фашизма и установить мир на наших условиях. Именно в таком случае главная проблема будет решена. При этом рассчитывать, что у Киева что-то закончится — не надо.
Ранее одна из стран НАТО признала свою неспособность обеспечить Киев вооружением. Таким государством оказалась Турция. На данный момент удовлетворить все потребности Зеленского не могут ещё более 30 стран. Как бы они не старались — киевский режим строит свои планы на Россию и этот конфликт.
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