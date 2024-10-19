Песков – об СВО: Любая война заканчивается миром

Переговоры по урегулированию на Украине однозначно не будут простым, но любая война заканчивается миром. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя ТАСС слова канцлера ФРГ Олафа Шольца о готовности к диалогу с президентом РФ Владимиром Путиным.

«Понятно, что он [диалог] никогда не будет простым. Но так или иначе любая война заканчивается за столом переговоров, она заканчивается миром», — заметил Песков и добавил, что устремления Шольца можно лишь приветствовать.