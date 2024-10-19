Песков – об СВО: Любая война заканчивается миром
Переговоры по урегулированию на Украине однозначно не будут простым, но любая война заканчивается миром. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя ТАСС слова канцлера ФРГ Олафа Шольца о готовности к диалогу с президентом РФ Владимиром Путиным.
«Понятно, что он [диалог] никогда не будет простым. Но так или иначе любая война заканчивается за столом переговоров, она заканчивается миром», — заметил Песков и добавил, что устремления Шольца можно лишь приветствовать.
Напомним, что летом 2024-го президент РФ Владимир Путин озвучил чёткие условия для начала мирных переговоров с Украиной — Киев должен вывести войска с территорий ДНР и ЛНР, а также Запорожья и Херсонщины и официальной отказаться от намерения вступить в НАТО и прочие военные альянсы. По словам Путина, проект стамбульских отношений от 2022 года может стать базой для новых переговоров. А в МИД РФ уточнили, что реалии для урегулирования конфликта претерпели серьёзные изменения с 2022 года, в особенности в правовом отношении.
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