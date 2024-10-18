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18 октября, 14:55

Путин выбрал «комфортное место» для переговоров с Украиной

Путин: Возможные переговоры по Украине могут пройти в Саудовской Аравии

Саудовская Аравия является «комфортным местом» для проведения возможных переговоров России по Украине. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин на встрече с представителями ведущих СМИ стран-членов БРИКС.

«Если такие мероприятия будут организованы в Саудовской Аравии, конечно, само место для нас вполне является комфортным. Вопрос не в этом. Вопрос в том, что обсуждать», — подчеркнул российский лидер.

Также глава государства напомнил про переговоры в Турции в 2022 году, когда были подписаны Стамбульские соглашения. По словам политика, Россия готова вести диалог о мирном урегулировании конфликта на Украине, но только на базе этого документа.

Путин: Основой переговоров с Киевом могут стать принятые в Стамбуле документы
Путин: Основой переговоров с Киевом могут стать принятые в Стамбуле документы

Напомним, что летом 2024-го президент РФ Владимир Путин озвучил чёткие условия для начала мирных переговоров с Украиной — Киев должен вывести войска с территорий ДНР и ЛНР, а также Запорожья и Херсонщины и официальной отказаться от намерения вступить в НАТО и прочие военные альянсы. По словам Путина, проект стамбульских отношений от 2022 года может стать базой для новых переговоров. А в МИД РФ уточнили, что реалии для урегулирования конфликта претерпели серьёзные изменения с 2022 года, в особенности в правовом отношении.

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Life.ru

Дарья Нарыкова
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