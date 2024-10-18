Путин выбрал «комфортное место» для переговоров с Украиной

Саудовская Аравия является «комфортным местом» для проведения возможных переговоров России по Украине. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин на встрече с представителями ведущих СМИ стран-членов БРИКС.

«Если такие мероприятия будут организованы в Саудовской Аравии, конечно, само место для нас вполне является комфортным. Вопрос не в этом. Вопрос в том, что обсуждать», — подчеркнул российский лидер.