В стране НАТО признали неспособность обеспечить Киев вооружением
Anadolu: Минобороны Турции признало неспособность обеспечить Киев вооружением
Более 30 стран, входящих в так называемую коалицию «Рамштайн», не могут удовлетворить потребности Киева в вооружении. Об этом в интервью агентству Anadolu заявил глава Минобороны Турции Яшар Гюлер.
«Более 30 стран не смогли объединиться и удовлетворить потребности Украины в боеприпасах. Эта ситуация чётко демонстрирует важность большей готовности к обеспечению оружием и боеприпасами в сфере обороны», — признал турецкий министр.
Он также заявил о важности грамотной подготовки государств в вопросах военного обеспечения. По словам Гюлера, каждая страна хочет развиваться и минимизировать свою зависимость в этой области. Государства понимают, что если не сделают этого, то «заплатят высокую цену», подчеркнул глава Минобороны Турции.
Ранее глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз потратил на нужды Киева суммарно свыше 110 миллиардов евро. По его словам, это больше, чем предоставили Соединённые Штаты.
Telegram / V_Zelenskiy_official