В стране НАТО признали неспособность обеспечить Киев вооружением

Более 30 стран, входящих в так называемую коалицию «Рамштайн», не могут удовлетворить потребности Киева в вооружении. Об этом в интервью агентству Anadolu заявил глава Минобороны Турции Яшар Гюлер.

«Более 30 стран не смогли объединиться и удовлетворить потребности Украины в боеприпасах. Эта ситуация чётко демонстрирует важность большей готовности к обеспечению оружием и боеприпасами в сфере обороны», — признал турецкий министр.

Он также заявил о важности грамотной подготовки государств в вопросах военного обеспечения. По словам Гюлера, каждая страна хочет развиваться и минимизировать свою зависимость в этой области. Государства понимают, что если не сделают этого, то «заплатят высокую цену», подчеркнул глава Минобороны Турции.