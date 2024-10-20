Один удар и всё: Наши парни «размотали» американский «Stryker» ВСУ в Харьковской области
МО: «Север» уничтожил бронетранспортёр «Stryker» ВСУ в Харьковской области
Солдаты группировки войск «Север» уничтожили бронетранспортёр «Stryker» украинской армии в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны России.
«Север» уничтожил «Stryker» ВСУ в Харьковской области . Видео © Telegram / Минобороны России
«Разведывательным подразделением было выявлено движение бронетранспортёра «Stryker» ВСУ по дороге вдоль лесополосы в Харьковской области. После анализа полученных разведданных было принято решение об огневом воздействии на бронетранспортёр противника», — говорится в сообщении оборонного ведомства.
Как отметили в МО, БТР стёр с лица земли FPV-дрон. Министерство отметило, что процесс уничтожения бронетранспортёра украинских боевиков контролировался с помощью средств воздушной разведки в реальном времени.
Ранее Life.ru рассказывал, что ВС РФ за сутки уничтожили места дислокации наёмников и цеха производства БПЛА ВСУ в Сумской и Харьковской областях. Охоту на киевских солдат устроили авиация, артиллерия, ракетчики и БПЛА российской армии. Кроме того, наши бойцы смогли разгромить живую силу противника и военную украинскую технику в 131 районе.
Wikipedia / U.S. Army.