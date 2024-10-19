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19 октября, 14:37

Российским «Ланцетом» наши парни поразили вражеский танк под Сумами

МО: ВС РФ боеприпасом «Ланцет» уничтожили танк ВСУ в Сумской области

Российские войска с помощью барражирующего боеприпаса «Ланцет» уничтожили танк Вооружённых сил Украины (ВСУ) в Сумской области. Завораживающими кадрами уничтожения техники противника поделилось Минобороны России.

ВС РФ «Ланцетом» уничтожили танк ВСУ. Видео © Telegram / Минобороны России

«Военнослужащие группировки войск «Север» с помощью БПЛА выявили движение танка ВСУ в районе одного из населённых пунктов в Сумской области», — говорится в сообщении военного ведомства.

В Минобороны сообщили, что после анализа разведывательных данных было решено нанести огневое воздействие на танк противника. В результате прямого попадания барражирующего боеприпаса «Ланцет» танк боевиков ВСУ был уничтожен, что было подтверждено средствами объективного контроля.

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Ранее Life.ru сообщал, что вертолёты Ка-52М нанесли точечный удар по украинской бронетехнике в Курской области. В результате операции, которая прошла в приграничной зоне, российские пилоты успешно поразили военную технику противника. По итогам боя передовой наводчик подтвердил ликвидацию цели.

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Telegram / Минобороны России

Александра Мышляева
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