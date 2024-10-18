Белгородские «барсы» выследили и уничтожили украинскую «Бабу-Ягу» в приграничье

Бойцы отряда «БАРС-Белгород» выследили и уничтожили дрон «Баба-Яга» в Шебекинском городском округе в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«В Шебекинском городском округе между сёлами Архангельское и Муром бойцы «БАРС-Белгород» выследили и уничтожили беспилотник «Баба-Яга», который был обнаружен над нашей территорией», — написал глава региона в телеграм-канале.

Гладков дополнил, что добровольческий отряд «БАРС-Белгород» уже показал эффективную работу, несмотря на то, что состав начал формироваться только полтора месяца назад. По словам губернатора, регион круглосуточно взаимодействует с Минобороны, в том числе по вопросам борьбы с беспилотниками.

Гладков также обратился к местным жителям с просьбой звонить по телефону 112 в случае обнаружения дронов. Он попросил сообщать операторам время и место прилёта БПЛА.