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Регион
18 октября, 13:30

Белгородские «барсы» выследили и уничтожили украинскую «Бабу-Ягу» в приграничье

Гладков: Бойцы «БАРС-Белгород» уничтожили беспилотник «Баба-Яга» у села Муром

Украинский дрон "Баба-яга". Обложка © Telegram / V_Zelenskiy_official

Украинский дрон "Баба-яга". Обложка © Telegram / V_Zelenskiy_official

Бойцы отряда «БАРС-Белгород» выследили и уничтожили дрон «Баба-Яга» в Шебекинском городском округе в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«В Шебекинском городском округе между сёлами Архангельское и Муром бойцы «БАРС-Белгород» выследили и уничтожили беспилотник «Баба-Яга», который был обнаружен над нашей территорией», — написал глава региона в телеграм-канале.

Гладков дополнил, что добровольческий отряд «БАРС-Белгород» уже показал эффективную работу, несмотря на то, что состав начал формироваться только полтора месяца назад. По словам губернатора, регион круглосуточно взаимодействует с Минобороны, в том числе по вопросам борьбы с беспилотниками.

Гладков также обратился к местным жителям с просьбой звонить по телефону 112 в случае обнаружения дронов. Он попросил сообщать операторам время и место прилёта БПЛА.

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А ранее Life.ru писал, что отряды «Барс» начнут свою работу в Белгородской, Брянской и Курской областях. Формирования будут поддерживать местных властей и оперативные штабы. Без оружия члены отряда будут заниматься эвакуацией граждан и помогать в ликвидации последствий ЧС.

Дарья Нарыкова
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