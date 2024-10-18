Белгородские «барсы» выследили и уничтожили украинскую «Бабу-Ягу» в приграничье
Гладков: Бойцы «БАРС-Белгород» уничтожили беспилотник «Баба-Яга» у села Муром
Украинский дрон "Баба-яга". Обложка © Telegram / V_Zelenskiy_official
Бойцы отряда «БАРС-Белгород» выследили и уничтожили дрон «Баба-Яга» в Шебекинском городском округе в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
«В Шебекинском городском округе между сёлами Архангельское и Муром бойцы «БАРС-Белгород» выследили и уничтожили беспилотник «Баба-Яга», который был обнаружен над нашей территорией», — написал глава региона в телеграм-канале.
Гладков дополнил, что добровольческий отряд «БАРС-Белгород» уже показал эффективную работу, несмотря на то, что состав начал формироваться только полтора месяца назад. По словам губернатора, регион круглосуточно взаимодействует с Минобороны, в том числе по вопросам борьбы с беспилотниками.
Гладков также обратился к местным жителям с просьбой звонить по телефону 112 в случае обнаружения дронов. Он попросил сообщать операторам время и место прилёта БПЛА.
А ранее Life.ru писал, что отряды «Барс» начнут свою работу в Белгородской, Брянской и Курской областях. Формирования будут поддерживать местных властей и оперативные штабы. Без оружия члены отряда будут заниматься эвакуацией граждан и помогать в ликвидации последствий ЧС.