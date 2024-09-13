Новые добровольческие отряды «Барс» будут действовать в приграничных регионах России

В Белгородской, Брянской и Курской областях начнёт свою деятельность новый добровольческий проект — отряды «Барс». Заместитель министра обороны России генерал-полковник Юнус-Бек Евкуров сообщил о задачах этих формирований, которые будут включены в структуры защиты и помощи в приграничных зонах.

«Основная задача этих отрядов — содействие оперативным штабам губернатора и по линии КТО для решения задач, которые в настоящее время возникают, в том числе и с оружием в руках и без оружия», — заявил Евкуров.

По его словам, отряды, получившие названия «Барс-Курск», «Барс-Белгород» и «Барс-Брянск», направлены на поддержку местных властей и оперативных штабов. Без оружия они будут заниматься эвакуацией граждан и помогать в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, таких как пожары. В случаях необходимости, вооружённые отряды займутся охраной важных инфраструктурных объектов и коммуникаций.