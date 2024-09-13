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Регион
12 сентября, 22:43

Новые добровольческие отряды «Барс» будут действовать в приграничных регионах России

Отряды «Барс» начинают работу в Белгородской, Брянской и Курской областях

В Белгородской, Брянской и Курской областях начнёт свою деятельность новый добровольческий проект — отряды «Барс». Заместитель министра обороны России генерал-полковник Юнус-Бек Евкуров сообщил о задачах этих формирований, которые будут включены в структуры защиты и помощи в приграничных зонах.

«Основная задача этих отрядов — содействие оперативным штабам губернатора и по линии КТО для решения задач, которые в настоящее время возникают, в том числе и с оружием в руках и без оружия», — заявил Евкуров.

По его словам, отряды, получившие названия «Барс-Курск», «Барс-Белгород» и «Барс-Брянск», направлены на поддержку местных властей и оперативных штабов. Без оружия они будут заниматься эвакуацией граждан и помогать в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, таких как пожары. В случаях необходимости, вооружённые отряды займутся охраной важных инфраструктурных объектов и коммуникаций.

Добровольцы отряда «Барс-Белгород» встанут на защиту объектов региона
Добровольцы отряда «Барс-Белгород» встанут на защиту объектов региона

Напомним, ранее в Курской области объявили о создании добровольческого отряда «Барс — Курск». Сообщалось, что формирование будет играть ключевую роль в поддержании правопорядка в восьми отселённых районах области и других территориях. Все добровольцы, подписавшие контракт, пройдут обучение и получат вооружение.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / dotshock

Кирилл Сосновских
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