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Регион
5 сентября, 03:11

Добровольцы отряда «Барс-Белгород» встанут на защиту объектов региона

Минобороны: В Белгородской области формируют отряд добровольцев «Барс-Белгород»

С 5 сентября в Белгородской области идёт подготовка добровольцев нового добровольческого формирования, получившего название «Барс-Белгород». Основной его задачей станет защита ключевых объектов гражданской инфраструктуры, а также борьба с беспилотниками и предотвращение действий диверсионно-разведывательных групп. Министерство обороны России в сотрудничестве с администрацией губернатора региона объявило о создании этого формирования в ответ на возросшую угрозу и постоянные обстрелы приграничных территорий.

Подготовка добровольцев отряда "Барс-Белгород" проходит в Белгородской области. Видео © Telegram / Минобороны РФ

Согласно информации от ведомства, в свете усилившегося напряжения и угрозы со стороны вооружённых формирований Украины, было принято решение о создании добровольческого отряда. Его задачи включают защиту и охрану объектов жизнеобеспечения, борьбу с беспилотниками, а также предотвращение действий диверсионно-разведывательных групп. Кроме того, отряд будет заниматься эвакуацией гражданского населения и обеспечением режима контртеррористической операции.

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Не только добровольцы принимают решение встать на защиту регионов, но и чиновники. Недавно глава Дмитриевского района Курской области Алексей Рябыкин, оставивший свой пост ради участия в спецоперации. Он назвал происходящее «временем больших испытаний», заявив, что каждому россиянину пора расставить приоритеты.

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VK / Минобороны России

Кирилл Сосновских
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