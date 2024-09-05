Добровольцы отряда «Барс-Белгород» встанут на защиту объектов региона

С 5 сентября в Белгородской области идёт подготовка добровольцев нового добровольческого формирования, получившего название «Барс-Белгород». Основной его задачей станет защита ключевых объектов гражданской инфраструктуры, а также борьба с беспилотниками и предотвращение действий диверсионно-разведывательных групп. Министерство обороны России в сотрудничестве с администрацией губернатора региона объявило о создании этого формирования в ответ на возросшую угрозу и постоянные обстрелы приграничных территорий.

Подготовка добровольцев отряда "Барс-Белгород" проходит в Белгородской области. Видео © Telegram / Минобороны РФ

Согласно информации от ведомства, в свете усилившегося напряжения и угрозы со стороны вооружённых формирований Украины, было принято решение о создании добровольческого отряда. Его задачи включают защиту и охрану объектов жизнеобеспечения, борьбу с беспилотниками, а также предотвращение действий диверсионно-разведывательных групп. Кроме того, отряд будет заниматься эвакуацией гражданского населения и обеспечением режима контртеррористической операции.