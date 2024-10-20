Армия России разгромила нору наёмников ВСУ и цеха БПЛА
В Сумской и Харьковской областях уничтожен пункт наёмников и цеха БПЛА ВСУ
Армия России за сутки уничтожили места дислокации наёмников и цеха производства БПЛА ВСУ в Сумской и Харьковской областях. Охоту на киевских солдат устроили авиация, артиллерия, ракетчики и дроны ВС РФ, сообщает Минобороны в ежедневной сводке.
«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение пунктам временной дислокации иностранных наёмников», — заявили в ведомстве.
Помимо этого солдаты РФ смогли разгромить живую силу противника и военную украинскую технику в 131 районе.
Ранее Life.ru сообщал, что наших бойцов ждали успехи и в Курской области. Вертолёты Ка-52М нанесли точечный удар по украинской бронетехнике. В результате операции, которая прошла в приграничной зоне, российские пилоты успешно поразили военную технику противника. По итогам боя передовой наводчик подтвердил ликвидацию цели.
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