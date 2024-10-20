Армия России за сутки уничтожили места дислокации наёмников и цеха производства БПЛА ВСУ в Сумской и Харьковской областях. Охоту на киевских солдат устроили авиация, артиллерия, ракетчики и дроны ВС РФ, сообщает Минобороны в ежедневной сводке.

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение пунктам временной дислокации иностранных наёмников», — заявили в ведомстве.

Помимо этого солдаты РФ смогли разгромить живую силу противника и военную украинскую технику в 131 районе.