Залужный допустил, что Украине придётся распрощаться с территориями ради мира
Довольный Валерий Залужный. Фото © ТАСС / Zuma
Украина не считает, что для урегулирования конфликта обязательно нужно возвращать утраченные территории. Об этом заявил посол страны в Великобритании Валерий Залужный, слова которого опубликовала газета The Daily Telegraph.
Со слов бывшего главкома ВСУ, Украина гораздо более заинтересована в получении устраивающих её гарантий безопасности, чем в возвращении территорий. Залужный отметил, что наибольшую важность представляет чувство защищённости, которое страна стремится приобрести.
«Я говорил о защищённости, безопасности и чувстве пребывания в собственном доме. Если бы я жил в своём доме и знал, что мой сосед присвоил себе часть моего сада, я бы сказал, что нам надо решить этот вопрос. Если не сейчас, то нашим детям придется решать его», — сказал посол.
Авторы издания указали, что такие заявления от Залужного говорят о том, что украинские власти, ранее заявлявшие, что мир не наступит, пока Украина не вернётся к границам 1991 года, сейчас плавно меняют риторику. Бойцы ВСУ, с которыми удавалось пообщаться корреспондентам газеты, выступали за скорейшее окончание конфликта, поскольку армия терпит колоссальные потери и уже не верит в гипотетическую возможность победы.
При этом источники The Daily Telegraph отметили, что западные чиновники наоборот хотят, чтобы война продолжалась, поскольку рассчитывают на ослабление позиций РФ в 2025-2026 годах.
Такая смена риторики выглядит, как насмешка Банковой над 24 тысячами солдат ВСУ, которые непонятно зачем погибли в Курской области. Ранее Владимир Зеленский заявил, что Украина после завершения конфликта может и не выйти к границам 1991 года. Всё, что может позволить себе Киев в этом вопросе, — не признавать потерю земель юридически. Однако это добавляет ещё одну проблему, поскольку от Банковой требуют чёткой демаркации границ страны, если та всерьёз собралась в НАТО. Примечательно, что «план победы» Зеленского также не содержит пункта о возвращении утраченных территорий.