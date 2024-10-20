Залужный допустил, что Украине придётся распрощаться с территориями ради мира

Украина не считает, что для урегулирования конфликта обязательно нужно возвращать утраченные территории. Об этом заявил посол страны в Великобритании Валерий Залужный, слова которого опубликовала газета The Daily Telegraph.

Со слов бывшего главкома ВСУ, Украина гораздо более заинтересована в получении устраивающих её гарантий безопасности, чем в возвращении территорий. Залужный отметил, что наибольшую важность представляет чувство защищённости, которое страна стремится приобрести.

«Я говорил о защищённости, безопасности и чувстве пребывания в собственном доме. Если бы я жил в своём доме и знал, что мой сосед присвоил себе часть моего сада, я бы сказал, что нам надо решить этот вопрос. Если не сейчас, то нашим детям придется решать его», — сказал посол.

Авторы издания указали, что такие заявления от Залужного говорят о том, что украинские власти, ранее заявлявшие, что мир не наступит, пока Украина не вернётся к границам 1991 года, сейчас плавно меняют риторику. Бойцы ВСУ, с которыми удавалось пообщаться корреспондентам газеты, выступали за скорейшее окончание конфликта, поскольку армия терпит колоссальные потери и уже не верит в гипотетическую возможность победы.