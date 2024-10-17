Зеленский не включил в свой план пункт о «возвращении» утерянных территорий
Подоляк: В «плане победы» Зеленского нет пункта о возвращении территорий
«План победы» Владимира Зеленского не предусматривает возвращения военным путём территорий, которые потерял Киев. Об этом журналистам рассказал советник главы его офиса Михаил Подоляк.
«Зеленский неоднократно об этом говорил — это не вопрос освобождения всех территорий военным путём. Это план принуждения России», — объяснил он.
Подоляк добавил, что «план победы» заключается в создании условия, когда сохранённые за РФ земли, которые Киев продолжает считать своими, будет иметь «слишком высокую цену».
Кстати, ранее Подоляк рассказал, что в тайных приложениях к «плану победы» Зеленского речь идёт об ударах по российской территории. Он утверждает, что в документах содержится список оружия, а также указаны сами цели атаки.
Накануне стало известно, что Зеленский в Верховной раде представил свой «план победы». Документ состоит из пяти пунктов и трёх секретных дополнений. Первое положение связано со вступлением Незалежной в НАТО. В Кремле отметили, что Зеленский просто выдаёт за мирный план политику «войны до последнего украинца», продиктованную США. А в Госдуме считают, что выступление Зеленского с новым планом является «бенефисом в театре марионеток». Между тем новый генсек НАТО Марк Рютте заявил, что альянс пока не может поддержать все пункты «плана победы».
ТАСС / Александр Река