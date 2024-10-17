Зеленский не включил в свой план пункт о «возвращении» утерянных территорий

«План победы» Владимира Зеленского не предусматривает возвращения военным путём территорий, которые потерял Киев. Об этом журналистам рассказал советник главы его офиса Михаил Подоляк.

«Зеленский неоднократно об этом говорил — это не вопрос освобождения всех территорий военным путём. Это план принуждения России», — объяснил он.

Подоляк добавил, что «план победы» заключается в создании условия, когда сохранённые за РФ земли, которые Киев продолжает считать своими, будет иметь «слишком высокую цену».