Бывший главком ВСУ, а ныне украинский посол в Великобритании Валерий Залужный поделился словами дочери, которая сравнила Украину с пациентом в реанимации. По её мнению, несмотря на все усилия медиков, у больного, то есть Незалежной, отказали почки.

«Моя дочь закончила медицинский университет, и по её словам, Украина напоминает пациента в реанимации — врачи собрали все оборудование и медикаменты, чтобы спасти жизнь, но у больного отказали почки», — сказал Залужный, выступая на мероприятии, организованном британским аналитическим центром Chatham House,

Сравнение дочери экс-главком ВСУ связал с отключением электричества на Украине. Чем именно занимается наследница Залужного, а также в какой стране сейчас находится, неизвестно. По данным из открытых источников, у экс-главкома ВСУ всего две дочери.