Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
17 октября, 15:24

Залужный допустил «могилизацию» украинок

Экс-главком ВСУ Залужный допустил мобилизацию украинских женщин

Бывший главнокомандующий Вооружёнными силами Украины (ВСУ), а ныне посол в Великобритании Валерий Залужный допускает, что Киев докатится до «могилизации» женской части населения. Его слова приводит телеграм-канал «Политика Страны».

«Если будет необходимо призвать женщин, чтобы спасти Европу от войны, то, пожалуй, мы это сделаем. Но, по моему личному мнению, нужно не допустить войны в Европе, как это было в 1939 году, другими путями, не путём призыва украинских женщин», — отметил бывший главком.

Залужный выступил против мобилизации молодёжи в возрасте от 18 до 25 лет
Залужный выступил против мобилизации молодёжи в возрасте от 18 до 25 лет

Напомним, на Украине хотят снизить возраст мобилизации с 25 лет до 21 года. Командир 13-й бригады Нацгвардии «Хартия» Игорь Оболенский уверен, что демографическая яма не настигнет Киев, так как «бойцы получают ранения и выживают».

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Ruslan Lytvyn

Николай Рюмин
  • Новости
  • Украина
  • ВСУ
  • Валерий Залужный
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров