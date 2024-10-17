Залужный допустил «могилизацию» украинок
Экс-главком ВСУ Залужный допустил мобилизацию украинских женщин
Бывший главнокомандующий Вооружёнными силами Украины (ВСУ), а ныне посол в Великобритании Валерий Залужный допускает, что Киев докатится до «могилизации» женской части населения. Его слова приводит телеграм-канал «Политика Страны».
«Если будет необходимо призвать женщин, чтобы спасти Европу от войны, то, пожалуй, мы это сделаем. Но, по моему личному мнению, нужно не допустить войны в Европе, как это было в 1939 году, другими путями, не путём призыва украинских женщин», — отметил бывший главком.
Напомним, на Украине хотят снизить возраст мобилизации с 25 лет до 21 года. Командир 13-й бригады Нацгвардии «Хартия» Игорь Оболенский уверен, что демографическая яма не настигнет Киев, так как «бойцы получают ранения и выживают».
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