Залужный допустил «могилизацию» украинок

«Если будет необходимо призвать женщин, чтобы спасти Европу от войны, то, пожалуй, мы это сделаем. Но, по моему личному мнению, нужно не допустить войны в Европе, как это было в 1939 году, другими путями, не путём призыва украинских женщин», — отметил бывший главком.