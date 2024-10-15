Командир ВСУ призвал снизить возраст мобилизации на Украине до 21 года
На Украине хотят снизить возраст мобилизации до 21 года. С таким призывом выступил командир 13-й бригады Нацгвардии «Хартия» Игорь Оболенский. По его мнению, это пойдёт стране лишь на пользу и не принесёт совершенно никакого вреда. В том числе, он уверен, что не стоит переживать и по поводу демографической угрозы, ведь «тотальной смерти» нет, многие лишь получают ранения, после чего снова отправляются в бой.
«Тяжёлые времена рождают сильных людей. Чем больше народ почувствует весь негатив сейчас, который есть, тем будем мы эффективнее в будущем», — заявил Оболенский «Украинской правде».
К слову, на Украине уже давно пытаются мобилизовать практически всех граждан мужского пола. На днях в стране прошли массовые рейды, причём в самых разных местах. Военкомы были и на концертах: в Киеве устроили масштабную облаву после выступления группы «Океан Эльзы», а в Харькове забрали сразу три музыкальные группы. Также они заявились и на свадьбу, но были с позором изгнаны из ресторана. Кроме того, пытались силой мобилизовать людей на курорте Буковель. В Днепре сотрудники ТЦК хотели забрать в армию владельца компании Steko, но тот с матом набросился на военных.
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