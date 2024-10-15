Командир ВСУ призвал снизить возраст мобилизации на Украине до 21 года

На Украине хотят снизить возраст мобилизации до 21 года. С таким призывом выступил командир 13-й бригады Нацгвардии «Хартия» Игорь Оболенский. По его мнению, это пойдёт стране лишь на пользу и не принесёт совершенно никакого вреда. В том числе, он уверен, что не стоит переживать и по поводу демографической угрозы, ведь «тотальной смерти» нет, многие лишь получают ранения, после чего снова отправляются в бой.