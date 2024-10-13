Схваченные во время рейдов ТЦК украинцы откупились от армии за тысячи долларов
«Страна.ua»: Часть пойманных ТЦК в ходе рейдов украинцев смогла откупиться
Части украинцев, задержанных сотрудниками ТЦК во время рейдов по развлекательным заведениям Незалежной, удалось за немаленькие деньги откупиться от мобилизации и уйти восвояси. Об этом пишет украинское издание «Страна.ua» со ссылкой на блогера Евгения Зуба, опубликовавшего истории из первых уст.
Один из жителей Харькова рассказал, как ему пришлось заплатить пять тысяч долларов военкому и пообещать доплачивать ещё по тысяче каждый месяц, чтобы покинуть здание ТЦК. Другой харьковчанин сообщил, что у него получилось откупиться за 2,5 тысячи. Блогер Зуб предложил вообразить, какой завидный доход с этих махинаций имеют сотрудники.
«Представьте, какие суммы осядут за дни рейда? Потужно (мощно — Прим. Life.ru)», — прокомментировал ситуацию Зуб.
Ранее Life.ru рассказывал о том, как 12 октября в ТЦ Львова и Хмельницкого прошли крупные рейды военкомов в поисках новых бойцов для украинской армии. На следующий день стало известно, как сотрудники нагрянули с облавой в львовский ресторан, где в этот момент отмечали свадьбу. Посетители заведения от такой наглости вышли из себя и выставили непрошенных гостей за дверь.
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