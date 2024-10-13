Схваченные во время рейдов ТЦК украинцы откупились от армии за тысячи долларов

Части украинцев, задержанных сотрудниками ТЦК во время рейдов по развлекательным заведениям Незалежной, удалось за немаленькие деньги откупиться от мобилизации и уйти восвояси. Об этом пишет украинское издание «Страна.ua» со ссылкой на блогера Евгения Зуба, опубликовавшего истории из первых уст.

Один из жителей Харькова рассказал, как ему пришлось заплатить пять тысяч долларов военкому и пообещать доплачивать ещё по тысяче каждый месяц, чтобы покинуть здание ТЦК. Другой харьковчанин сообщил, что у него получилось откупиться за 2,5 тысячи. Блогер Зуб предложил вообразить, какой завидный доход с этих махинаций имеют сотрудники.