«С отдыха на фронт»: На Украине военкомы устроили рейд на курорте Буковель
Сотрудники ТЦК начали отлавливать отдыхающих на украинском курорте Буковель
Сотрудники ТЦК пришли с облавой на отдыхающих украинского курорта Буковель на западе Незалежной. Об этом сообщают местные СМИ и телеграм-каналы.
ТЦК ведут массовые проверки отдыхающих в Буковеле. Видео © Telegram / Всевидящее око
Согласно информации из социальных сетей, в субботу на курорт Буковель прибыло большое количество военнослужащих. Хотя тогда не было официального подтверждения о начале рейда, в видео, которые распространились в Интернете, видно, как группа из более чем 30 человек в военной форме входит на территорию комплекса. Очевидцы за кадром шутят, что Буковель должен быть готов к возможной облаве.
Ранее Life.ru рассказывал, что украинцы выгнали сотрудников военкомата из ресторана во Львове, куда те пришли с очередным рейдом. Уточняется, что в это время в заведении проходила свадьба. Когда сотрудники ТЦК вошли в здание с проверкой, посетители ресторана начали кричать «Ганьба!» (Позор) и выставили их на улицу.
Telegram / Всевидящее око