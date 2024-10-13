«С отдыха на фронт»: На Украине военкомы устроили рейд на курорте Буковель

Сотрудники ТЦК пришли с облавой на отдыхающих украинского курорта Буковель на западе Незалежной. Об этом сообщают местные СМИ и телеграм-каналы.

ТЦК ведут массовые проверки отдыхающих в Буковеле. Видео © Telegram / Всевидящее око

Согласно информации из социальных сетей, в субботу на курорт Буковель прибыло большое количество военнослужащих. Хотя тогда не было официального подтверждения о начале рейда, в видео, которые распространились в Интернете, видно, как группа из более чем 30 человек в военной форме входит на территорию комплекса. Очевидцы за кадром шутят, что Буковель должен быть готов к возможной облаве.